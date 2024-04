Cabe recordar que la tasa de interés de créditos hipotecarios tocó un pico de 10.2% anual a inicios del 2023. Tras ello, la tasa empezó a disminuir gradualmente y ahora se ubica en 8.8%, según reporta la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), con datos al 8 de abril del 2024 (tasa de interés anual promedio en bancos).

Al respecto, Manuel Piñán, principal manager de negocio inmobiliario de BBVA en Perú, refirió que si bien la baja de la tasa hipotecaria va en línea con la reducción de la tasa de referencia del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), actualmente en 6%, esta tasa de referencia aún se encuentra lejos del mínimo de 0.25% registrado en el 2021, por lo que no ve probable que la tasa hipotecaria tenga una reducción considerable en los próximos meses.

“Si bien las tasas están bajando, no creo que volvamos a los niveles de 5% (cuando la tasa del BCR se ubicaba en 0.25%). Quizá la tasa hipotecaria baje un poco más y se estabilice en el orden del 8% este año. Pero no me atrevería a estimar que bajará a 7%”, señaló Piñán en entrevista con Gestión.

Asimismo, el ejecutivo refirió que actualmente no se registra una fuerte competencia por la compra de deuda hipotecaria de clientes de otras entidades, pues ello suele ocurrir cuando la baja de las tasas es considerable, y no estamos en ese escenario.

“Hay una tendencia a la baja en las tasas pero no en un nivel que gatille la compra hipotecaria. No veo una guerra de tasas”, subrayó Piñán.

“Hoy no hay mucho espacio entre la tasa que le puede ofrecer otra entidad a un cliente, respecto a la que ya tiene”, remarcó.

Cabe anotar que el reporte de la SBS indica que en el caso del BBVA la tasa de interés promedio de sus créditos hipotecarios se ubica en 8.1% anual. Piñán precisó que la tasa de interés para cada cliente variará según el monto del crédito, plazo y el perfil crediticio del solicitante.

Por otro lado, el ejecutivo refirió que ya se observan algunos indicadores que mostrarían una recuperación del mercado inmobiliario, en línea con la recuperación de la economía peruana en este primer trimestre del año.

Así, Piñán refiere que en el 2023 el BBVA financió en promedio siete proyectos inmobiliarios al mes. “Este 2024 estamos haciendo diez proyectos al mes, lo cual significa un crecimiento de alrededor de 40%”, destacó.

El dato. El mercado de financiamiento inmobiliario mueve alrededor de S/ 1,000 millones al mes, entre todas las entidades financieras, indicó el BBVA.

