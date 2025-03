En los últimos años, el interés de los peruanos por invertir en bienes raíces en Estados Unidos ha crecido considerablemente. La posibilidad de diversificarse y dolarizar el patrimonio ha llevado a muchos inversionistas a considerar opciones como la compra de departamentos para arriendo o la adquisición de terrenos con potencial de valorización. Pero ¿cuál es la mejor alternativa?

Una de las opciones más populares entre los inversionistas peruanos es la compra de departamentos en ciudades como Miami y Orlando, con el objetivo de arrendarlos y generar ingresos desde el primer momento.

“Este modelo permite a los compradores apalancarse con bancos estadounidenses, que suelen financiar entre el 40% y el 60% del valor de la propiedad, incluso para extranjeros”, señala Alan Ferszt, gerente comercial de Owny.

Invertir en departamentos en EE.UU. es atractivo porque genera renta inmediata y permite a los inversionistas diversificar su capital en una economía estable. No obstante, este tipo de inversión también conlleva ciertos retos.

“Los costos de administración, mantenimiento y contabilidad pueden reducir significativamente la rentabilidad, además de que el inversionista debe gestionar aspectos fiscales, como la obtención de un Tax ID y la declaración de impuestos. Para los extranjeros, esta responsabilidad se traduce en la necesidad de recurrir a servicios externos, cuyo costo puede ser considerable y no siempre transparente desde el inicio” agregó Alan Ferszt.

La alternativa de invertir en terrenos en EE. UU.

Por otro lado, la compra de terrenos en EE.UU. se presenta como una opción más accesible y con menores complicaciones. En zonas con alto potencial de crecimiento, como Lehigh Acres, Florida, es posible adquirir terrenos desde menos de US$ 25,000, una fracción del costo de un departamento en Miami o Nueva York.

“Los terrenos ofrecen una inversión con menos costos operativos y sin la complejidad de la administración de inquilinos. Es una opción ideal para quienes buscan una valorización a mediano o largo plazo”, afirma el ejecutivo.

Agregó que, “al no generar renta inmediata, la compra de terrenos no requiere trámites fiscales complejos ni la creación de una empresa para gestionar la propiedad. Además, el inversionista no debe preocuparse por gastos de mantenimiento o problemas con inquilinos”.

¿Por qué invertir en terrenos?

Inversión accesible: Los terrenos en EE.UU. tienen un costo significativamente menor en comparación con los departamentos, lo que permite a los inversionistas ingresar al mercado inmobiliario con una menor cantidad de capital.

Los terrenos en tienen un costo significativamente menor en comparación con los departamentos, lo que permite a los inversionistas ingresar al mercado inmobiliario con una menor cantidad de capital. Compra sin financiamiento bancario: A diferencia de los departamentos, la adquisición de un terreno no requiere apalancamiento financiero, evitando así los trámites y costos asociados a los préstamos hipotecarios.

A diferencia de los departamentos, la adquisición de un terreno no requiere apalancamiento financiero, evitando así los trámites y costos asociados a los préstamos hipotecarios. Manejo sencillo y menor carga fiscal: Al no contar con estructuras construidas ni generar ingresos por alquiler, los terrenos no requieren administración constante, mantenimiento ni gestión contable compleja, reduciendo la carga tributaria y operativa.

Al no contar con estructuras construidas ni generar ingresos por alquiler, los terrenos no requieren administración constante, mantenimiento ni gestión contable compleja, reduciendo la carga tributaria y operativa. Gran potencial de revalorización: En zonas en crecimiento, los terrenos pueden aumentar considerablemente su valor con el tiempo, representando una excelente oportunidad de inversión a mediano y largo plazo.

¿Qué conviene más a los peruanos?

La decisión entre un terreno o un departamento en EE.UU. dependerá de los objetivos de cada inversor. Para quienes buscan rentabilidad a corto plazo y no les importa asumir costos de administración, los departamentos pueden ser una excelente alternativa.

Sin embargo, para quienes prefieren una inversión a menor costo y con menos complicaciones operativas, los terrenos son una opción a considerar. “Es fundamental entender el mercado, los costos y las proyecciones de crecimiento antes de invertir”, finaliza Alan Ferszt.