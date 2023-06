Ud. es crítico las normas que actualmente rigen para las edificaciones inmobiliarias…

Desde el 2018 el Ministerio de Vivienda ha sacado normas con las que no estoy de acuerdo porque siempre he sido pro inversión. La inversión privada sí, pero con respeto a la ciudad y a los ciudadanos. Considero que la norma que ha venido sacando el Ministerio de Vivienda son abusivas y dañinas para la ciudad.

Bríndenos un ejemplo

En lugares donde se podía construir 12 pisos, con las nuevas normas se hacen 27 sin estacionamientos. Terminan creyendo que todo mundo va a ir en bicicleta y eso no es cierto. En Holanda acaban de inaugurar un gran estacionamiento para bicicletas, pero para las que van justamente al metro. No es que va a atravesar la ciudad de bicicleta. Mientras no tengamos un medio de transporte público masivo de calidad, lamentablemente mucha gente seguirá teniendo carro.

¿Qué les preocupa de estas construcciones?

Nunca me preocupa la altura, en la medida que se asegure la provisión de servicios como agua, alcantarillado, energía eléctrica. En Magdalena, ya vemos constantes apagones, nos hemos quejado varias veces con Enel. Ya hay varios vecinos quejándose por la presión de agua. Sedapal antes de dar licencia tiene la obligación de dar una constancia de factibilidad de servicio.

Se observa que cada vez hay mayor necesidad de estacionamientos…

Lima ya se convirtió prácticamente en una ciudad donde no hay estacionamiento a ninguna hora del día . ¿Podemos seguir llenándonos de departamentos sin estacionamientos? Yo creo que no.

¿Ustedes emitieron una ordenanza para suspender el otorgamiento de licencias de construcción por seis meses, qué va a pasar con esa medida?

Sí, pero era por 6 meses, justamente porque encontramos en Magdalena, entre otras cosas, dos edificios sin licencia, uno de 10 pisos sin acabados y otro de 6 pisos también en casco sin acabado. ¿Cómo puede haber un edificio de 10 pisos terminado sin ni siquiera un plano de ingeniero civil. Pone en peligro de la vida de los ciudadanos.

¿En qué quedó esta ordenanza?

No se cumplió en el tiempo, está suspendida en este momento por mandato de Indecopi, que se ha convertido en una institución que ya no protege a la ciudad y a los ciudadanos ni a los consumidores.

¿Y cuál es el camino alcalde para que las edificaciones cumplan con los requisitos que Uds. consideran necesarios para que no afecten a los vecinos y tenga sostenibilidad en el tiempo?

En el Tribunal Constitucional hay hace bastante tiempo y al voto un demanda competencial que interpuso la municipalidad Metropolitana de Lima contra el Ministerio de Vivienda. Hasta el 2018 cada municipalidad provincial hacía la zonificación para cada provincia, luego el Ministerio de Vivienda empezó a emitir normas fijando la zonificación, pero para todo el Perú, pero una avenida en Cusco no es igual a una en Lima, o no es lo mismo una venida en una zona industrial a una residencial.

¿Para Uds. el ministerio de Vivienda actúa de forma inconstitucional?

Desde el 2018 el Ministerio de Vivienda viene usurpando una función que es netamente municipal. También inventó la figura de los revisores urbanos, pero los revisores urbanos le quitan autonomía a la municipalidad.

¿Por qué?

Una cosa es que haya un funcionario que reemplaza la municipalidad, pero otra cosa es que alguien meta por mesa de partes un pronunciamiento y nos obliguen a dar una licencia sin ser revisada, en base a ese pronunciamiento debemos emitir en tres días una licencia de edificación, aunque nos parezca que es ilegal, no podemos oponernos. La Ley de Revisores Urbanos nos convierte en una mesa de partes. Eso no es constitucional porque la Constitución dice que nosotros somos autónomos.

¿Y qué medida van a adoptar frente a la figura de revisores urbanos?

Nosotros, como Magdalena estamos estableciendo una demanda de inconstitucionalidad. Nosotros no podemos ser la mesa de parte de nadie.

¿Cuándo la van a presentar?

En 15 días máximo se está presentando la demanda.

¿Mientras aguardan el resultado de la demanda competencial y se resuelve este recurso que interpondrán qué va a hacer el municipio frente con las solicitudes de edificaciones?

El día que se aprobó la ordenanza para suspender el otorgamiento de licencias de construcción por seis meses, también se aprobó en Magdalena una norma que dice de manera expresa, que nosotros vamos a aplicar la zonificación de Lima y no lo que está en la norma del Ministerio de Vivienda, mientras no se pronuncie el Tribunal Constitucional. Hay hay dos instituciones emitiendo normas, cuando consideramos nosotros que la única que puede hacer eso es la municipalidad.

Caída en el precio de las licencias

Desde Magdalena también se cuestiona los precios que se pagan por el concepto de licencia.

¿Cómo han variado los precios de las licencias?

Antes la licencia de edificación de un edificio alto era por ejemplo S/ 180 mil o S/220 mil, pero los constructores consiguieron un pronunciamiento ante Indecopi por el cual consiguieron que cuando llegan a través de un revisor urbano y nos obligan a dar licencia pagan S/3. 90 a la municipalidad, lo que es desde ya una falta de respeto.

¿Cuánto pagan la inmobiliaria cuando va directamente al municipio?

Cuando viene directamente pagan ahora menos de S/ 2 mil. Un edificio que pagaba antes S/ 200 mil ahora no pagan ni S/ 2 mil. Eso también es un abuso, qué pasa cuando hay un incidente, quién paga el daño a las pistas por el peso de los camiones. La municipalidad tiene que movilizar a toda su área de participación vecinal yeso no esta incluido dentro del monto de la licencia. No considera todos los gastos que ocasionan.

¿Cuánto recibían antes por concepto de licencias de edificación?

Antes a finde año recibíamos entre S/ 6 millones y S/ 7 millones en pago de licencias de edificación y eso evidentemente se invertía en muchas cosas, una de ellas que para pistas y veredas rotas. Hoy lo que nos pagan las constructoras no alcanza ninguna manera para reparar pistas y veredas.

¿Se ha reunido con Capeco?

Sí. Me comunicó que estaban de acuerdo a volver a pagos mayores.





Busca impedir que las mafias se instalen

¿Qué avances ha efectuado en el tema de seguridad ciudadana, que es una de las principales demandas de los vecinos?

Es un tema fundamental, la inversión privada tiene que ver directamente también con la seguridad ciudadana, por ejemplo, saliendo del ámbito de Magdalena, quién quiere poner hoy día un grifo en carretera, quién invierte en una provincia donde la extorsión es elevada. El Gobierno está haciendo muchos esfuerzos para buscar el crecimiento económico del país, con programas como “Punche Perú” para incentivar la inversión pública, pero la inversión privada está directamente relacionada con la seguridad ciudadana. Un empresario no va a invertir donde hay extorsión, muchos asaltos. Las trasnacionales cuando buscan abrir algún local nuevo en alguna región evalúan también la seguridad.

¿Cuánto está invirtiendo el municipio en seguridad ciudadana?

Cuando menos la cuarta parte de todo el presupuesto institucional, porque entendemos claramente que sin seguridad no hay nada. Este año vamos a invertir más de S/ 10 millones de los S/ 47 millones que tenemos.

¿Y en qué están invirtiendo?

Ya hemos comprado 22 motos equipadas, se firmará el contrato para la compra de 20 vehículos por S/2. 6 millones. Se ha celebrado un contrato con Enel para el alumbrado de avenidas, parques, malecones con luces LED por S/ 5.6 millones. Esto también implica el incremento de planillas.

Explíquenos lo de las planillas.

Para 20 camionetas se requiere 60 conductores, con jornadas laborales de ocho horas, tres choferes por turno, más un descansero. Entonces son 80 conductores, sale S/ 1′728,000 al año en choferes (…) Adicionalmente se van a tener 60 policías para que haya patrullaje integrado. Lo que implica una inversión total de S/3.7 millones.

En varios distritos se reportan empresarios que son víctimas de extorsionadores. ¿En Magdalena también se han denunciado casos similares?.

Todavía ninguna. Trabajamos de la mano con nuestra comisaría y con el Ministerio de Interior y tenemos un vínculo muy estrecho con nuestros comerciantes, con quienes hay la confianza absoluta para que nos puedan decir que están siendo víctimas de extorsión y solucionarlo con la policía.

¿Han detectado mafias?

En enero emitimos la ordenanza para sacar a los lavacarros, pero no de todos los lugares, solo de la zona comercial. Amenazaban a los vecinos, sobre ellos estaba una mafia, es decir, justamente el hecho de que esta mafia se haya apoderado de este negocio hizo que aparezcan nuevos lavacarros altamente violentos, que exigían S/ 20. a los conductores.

Un trabajo similar están haciendo con los prostíbulos…

Estamos combatiendo frontalmente los prostíbulos, no es por un tema de moralidad, es por seguridad ciudadana. La prostitución viene con proxenetismo y es importante saber que es la segunda mafia organizada que más mata. No permitimos ningún tipo de actividad que traiga mafias al distrito

¿Cómo se está recuperando el dinamismo de los negocios de Magdalena?

Veo que la zona comercial desde que hemos llegado se ha repotenciado, al sacar a los maleantes que había allí. Los negocios están más tiempo abiertos de noche. No somos hostiles con los comerciantes, somos amigos de ellos. Hacemos básicamente notificaciones de infracción preventiva, no clausuramos locales, La clausura inmediata se aplica para casos muy graves. Hemos puesto cámaras con fibra óptica en la zona comercial.