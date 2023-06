¿Cuál es el problema con los proyectos inmobiliarios en Jesús María?

El gran problema que tenemos en Jesús María es que muchas constructoras, que supuestamente desarrollan viviendas de interés social no respetan ello, y sus predios se venden a un precio súper mayor.

¿De qué precios estamos hablando? [Los precios tope de las viviendas que financia el Programa Mivivienda fueron S/ 460,000 en 2022; y para este año alcanzaría los S/ 495,000 por el ajuste de la UIT]

Por ejemplo, una vivienda de interés social puede costar S/ 280,000, de acuerdo a los programas del Ministerio de Vivienda, pero estos departamentos son vendidos en S/ 350,000 o S/ 400,000. Y estamos hablando de departamentos de 45 o 50 metros cuadrados.

Y, ¿en qué zonas se vienen desarrollando estas edificaciones?

La mayoría de proyectos se efectúan en jirones como Nazca o las avenidas San Felipe o cercanas a la Brasil. Las constructoras tienen interés en las compras de casonas de jirones o calles, cuyo ancho de vía es reducido, lo que complica el flujo en estas zonas. Entonces, lo que inicialmente fue una casita donde vivían 20 personas ahora hay 50, 60 u 80 familias.

¿Cuántos proyectos se vienen desarrollando en el distrito?

Hasta junio, tenemos 10 proyectos con una inversión de más o menos S/ 167 millones. Esto significa que, a diciembre, se culminará con alrededor de 24 proyectos, prácticamente, dejados por la gestión anterior.

¿Qué tipo de inconvenientes tienen estos proyectos?

Son varios entre lo que destaca la zonificación, la altura, entre otros aspectos como la definición de los estacionamientos. Nosotros estamos regularizando una nueva ordenanza municipal en la que exigimos a las constructoras que por cada departamento debe haber un estacionamiento. Sin embargo, son las viviendas de interés social las que tienen el beneficio de que por cada tres departamentos tener solo un estacionamiento.

¿Cuántas licencias de construcción dejó la gestión anterior?

La gestión anterior ha dejado 500 licencias de construcción y 1,700 certificados de parámetros urbanísticos que podrían convertirse en licencias de construcción. Este certificado establece, según el metraje de tu predio, qué es lo que puedes edificar y en qué altura. Lo cierto es que ellos (las inmobiliarias) tienen un derecho ganado y lo que nosotros hacemos es solo ajustarlo, de modo de salvaguardar el paisaje urbanístico de Jesús María.

¿Qué altura tienen estos edificios?

Las edificaciones empezaron en el 2003 con 6, 7 y 8 pisos, pero con cada cambio de gestión fue aumentando la altura. De 8 pisos pasamos a 10 y 12 pisos. Después nos fuimos a 16 o 18 y, en algunas zonas, en 22 o 24 pisos. En jirones donde antes teníamos 8 pisos, ahora nos estamos yendo a 17 y 18.

¿Usted también está dando nuevas licencias de construcción?

Nosotros lo que estamos haciendo es la continuación de lo aprobado por la gestión anterior. Si nos dejaron 500 licencias y 1,700 certificados de parámetros urbanísticos, ¿qué podría yo autorizar?.

En torno al precio, ¿cuánto es la valorización por metro cuadrado (m2)?

El precio más barato que pueden conseguir en Jesús María es de US$ 1,000 a US$ 1,500. El más caro es desde US$ 3,500 hasta US$ 5,000 en m2, dependiendo si es esquina o si tiene un buen frontis. Hoy en día, el metro cuadrado en Jesús María es muy valorado por estar en el corazón de Lima.

Otros sectores

¿Cuántas licencias de funcionamiento ha emitido en lo que va de su gestión?

Es difícil contabilizarlo porque así como hay negocios que se abren, también hay otros que se cierran. Se pueden otorgar 60 licencias de funcionamiento y hay un porcentaje de 30, 20 o 25 negocios que se van cerrando y abren nuevos giros.

¿Cuáles son estos rubros?

Las licencias que más emitimos son para locales pequeños, tipo bodega, dulcerías, fuentes de soda. Son licencias provisionales que damos por un año y, luego, las regularizamos en licencias definitivas.

¿En qué zonas surgen generalmente estos negocios?

En el damero comercial de Jesús María, las avenidas Garzón, Gregorio Escobedo, Tizón y Bueno y la residencial San Felipe. Ha crecido mucho el comercio zonal y el comercio vecinal.

¿Este año hay inversiones en galerías o centros comerciales?

No, no tenemos inversión privada prevista en locales comerciales. Pero justamente debido a esta dinámica constante de dejar y volver a tomar tiendas es que la demanda es alta y la vacancia bastante reducida.

