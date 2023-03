Valdemaro Mendoza, CEO de tyba, adelantó a Gestión que el objetivo del acuerdo con Yape era que aquellos “yaperos” con excedentes pueden rentabilizar su dinero en un fondo que le retorne ganancias por encima de la inflación y de la que puedan tener acceso diariamente.

“Llevamos tres meses desde el lanzamiento y hemos tenido 25,000 registros de yaperos (usuarios de la función ‘invierte con tyba’). Si bien estoy muy contento con lo que hemos logrado ahora (25,000 sobre los 10 millones de clientes que tiene Yape), claramente hay un camino largo por recorrer”, agregó.

-¿Cuál es el perfil del inversor a través de Yape?-

Si bien el monto máximo de transacciones con un tercero, a través de Yape, es de S/ 500, en términos de inversiones no hay monto máximo, es decir, el ‘yapero’ puede invertir el monto que quiera. Desde un principio sabíamos que el público de Yape era distinto al que tenemos en nuestra aplicación directa (que invierte en promedio US$ 3,300). La inversión promedio del ‘yapero’ es de US$ 18.

-¿Hay diferencias entre el inversionista de tyba con el de Yape?-

No vas a encontrar una diferencia grande en términos de edades. Creo que la diferencia más grande viene en experiencia en inversiones . Asi es que, todavía de manera muy preliminar porque no se ha hecho estudios, pero es la primera inversión que realizan los usuarios de Yape que usan la función de tyba.

-¿Cuánto es el monto mínimo que invierten los ‘yaperos’?-

Empezamos con (inversiones de) US$ 10 y hoy estamos en US$ 18 (tres meses después). Dirás que es un 80% de crecimiento, pero sigue siendo pequeño. Nuestra experiencia nos dice que toma 12 meses ver el crecimiento de lo que se cosecha, por lo que no lo vamos a saber en el corto plazo.

-¿El inversionistas ‘yapero’ es conservador?-

Lo que pasa es que hemos adecuado el producto para que solamente se pueda invertir en un fondo conservador como es el f ondo mutuo de liquidez en soles, que tiene un retorno esperado de 7% . En la aplicación directa (tyba) hay una parrilla de casi 40 fondos. En el caso de Yape lo que hemos hecho es, porque el objetivo es que las personas puedan rentabilizar su dinero todos los días y no es armar un portafolio de inversión a cinco años ya que para eso existe tyba, diseñar un producto para este inversionista. Lo que espero es que en dos meses termine la etapa de aprendizaje y de ahí arrancar con el crecimiento.

-¿Cuál es la estrategia de crecimiento después de abril?-

El aprendizaje más grande que hemos tenido es que las personas -en este caso los ‘yaperos’- quieren tener un retorno sobre sus saldos y también quieren que este disponible. Lo que nosotros vamos a busca hacer, cuanto termine esta etapa de aprendizaje que espero sea en dos meses, es asegurar que nuestra propuesta de valor atienda a estas dos necesidades. Una, que tenga liquidez, es decir, que puedas retirar al día siguiente su dinero y usarlo y lo segundo, que obtenga un retorno por encima de la inflación sobre los saldos que tiene invertidos a través de Yape.

En la actualidad, millones de personas usa Yape para pagar y transferir dinero de manera rápida y fácil las 24 horas del día.

-Los planes de tyba para el 2023-

El CEO de tyba remarcó que en el caso de Perú, la app de inversiones ha tenido un “crecimiento exponencial” ya que en enero 2022, cuando empezaron, se registraban al mes inversiones por US$ 2 millones, pero -ahora- es de US$ 8 millones, un crecimiento en un año de 4x en términos de la velocidad.

-¿A qué se debe este resultado?-

Son tres grandes razones. La primera es que uno tiene que aprender constantemente de sus clientes. En ese proceso, nuevamente regresando a finales del año pasado versus hoy, nuestra conversión mejoró 50%. Eso se debió a que todos los meses nos reunimos con los clientes para recibir feedback. La segunda razón es que agregamos una categoría de productos que no teníamos antes, que son los fondos de capital protegido, que siguen siendo fondos mutuos, pero son fondos que lo que hacen es recolectar dinero de muchas personas y dan un retorno fijo. Esos fondos son muy atractivos en un contexto de tasas altas, por ejemplo, el fondo que tenemos a la fecha te da un retorno esperado de 5.2%.

-¿Cuál es la tercera razón?-

La tercera razón es que, si nadie te conoce, nadie va a usar tu producto. Ante ello hemos hecho un un trabajo en coordinación con el BCP para que más personas conozcan tyba. Estamos a punto de cumplir dos años, por lo que la marca esta comenzando hacerse más conocida y hemos hecho el esfuerzo para que nos conozcan. Estabámos trabajando mucho en el referido, pero ya llega un punto que tienes que salir de ese entorno e ir a que te conozcan todos.

.¿Cuántos peruanos ya usan tyba?-

Al cierre de febrero 2023: tenemos 216,000 usuarios e inversiones gestionadas a través de la plataforma en Perú por S/ 131 millone s (el administrador es Credicorp Capital SAF). De eso, el 92% está invertido en dólares y el 10% en soles. Los clientes marcadamente y -eso es una tendencia desde que empezamos en tyba- prefieren invertir en inversiones del exterior.

-A fines del 2022, anunciaron que se iba a incluir una opción para invertir en acciones internacionales desde US$ 1, ¿esto se concretó?-

Ya terminamos el producto, es decir, ya es operable, pero nos falta la autorización del regulador de Estados Unidos. Ese proceso lo hemos empezado en noviembre del año pasado y ha demorado más de lo que esperábamos, pero apenas tengamos la autorización -que no espero que demore más de dos o tres meses- vamos a lanzar el producto.