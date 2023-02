Según la Bolsa de Valores de Lima (BVL), algunos de loslos beneficios de la integración son:

Crear un mercado común con acceso a todos los valores listados e intermediarios locales de los tres países.

Mejorar la oferta de soluciones de negocio.

Optimizar los procesos de la infraestructura de los mercados en beneficio de los participantes.

Generar mayores fuentes de financiamiento, menores costos del sistema, mejor gestión de riesgos y mayor estímulo a la inversión y el ahorro.

Lo que se espera

César Romero, jefe de Investigación de Renta4 SAB, explicó a gestion.pe que desde la plataforma en la que se invierte en valores peruanos (Millenium) ya se puede invertir valores chilenos.

Sin embargo, comentó que por el momento no se ve en la plataforma valores colombianos o mexicanos. “Se espera que se puedan visualizar en el corto plazo, esto porque ya figuran dentro del listado en la BVL de los valores que se pueden transar”.

Con esta integración de las bolsas, ¿se espera que más peruanos que inviertan? “No exactamente”, señala Romero. “Si los peruanos no invierten en Perú es más complicado que inviertan en el extranjero. Lo que incrementaría la liquidez de la bolsa sería por inversionistas chilenos y colombianos que estarían entrando al mercado peruano”.

Por su parte, el profesor Jorge Gillén, profesor asociado de Esan, señaló que la integración podría evitar un mayor down grade en el ratio de clasificación de deuda.

“La integración podría contrarrestar estos efectos, dado que estamos continuos escenarios de incertidumbre política y social. El escenario no está planteándose como muy favorable para la clasificación de deuda. Sin embargo, -hay que tomar en cuenta- que las bolsas de valores no están muy atractivas porque no hay un apetito por renta variable”, señaló a gestion.pe.

Por su parte, Jorge Carrillo Acosta, profesor y experto en finanzas de Pacífico Business School, mencionó que la integración puede generar cierto dinamismo, pero que con la coyuntura actual, “por más que abras la bolsa a otros países no se esperan muchas interacciones como antes”.

Rendimiento de las bolsas

Al consultar a Romero, cuáles son las acciones que están mostrando mejor rendimiento en las bolsas de la región indicó que dentro de los cuatro países que representan el MILA, el mexicano está a la cabeza rindiendo 11.52%, luego el peruano se ubica subiendo 3.97%, luego el chileno en 0.43% y el único cayendo, el índice colombiano, en un modesto 1.80%.

“En primer lugar en el mercado peruano fue Enel Distribución 66.20% por la noticia de la venta de Enel, en México la primera es Televisa que sube más de 32% por la noticia de su posible fusión de contenido con Univisión. En Chile Sonda SA del sector tecnológico, sube más de 20.3%, esto después de anunciar que vendería activos para concentrarse en potenciar operaciones de transformación digital en mercados estratégicos. En Colombia el valor con más crecimiento fue Mineros SA, aurífera que sube por la apreciación del oro”, detalló.

Asimismo, detalló que antes de que se pueda invertir de manera integrada por los mercados según la BVL los inversionistas extranjeros que invertían en el Perú eran 64.2% chilenos, 28.8% mexicanos y 7% colombiano.

“Mientras que, de clientes peruanos, el 72.9% invierte en Chile, el 26.7% en Colombia y 0.4% en México. Lo que sí genera notoriedad es que se pueda invertir bajo una plataforma local en estos tres mercados”, detalló.

En otro momento, Romero señaló que la bolsa local en el primer mes subió en 5%, por los sectores eléctrico (+21.88%) y minero (+21.19%), principalmente.

“El de utilities por la venta de activos de Enel en la región y el minero por la apreciación de los metales luego de que el mercado descontara un pivot por parte de la FED, lo que generó una apreciación general de los commodities”, comentó.

Para Renta4 SAB, la tendencia debería desacelerarse si es que conflicto social interno continúa mellando perspectivas económicas peruanas de recuperación para el año. “Crecimiento en el primer trimestre depende directamente de desarrollo internacional”.