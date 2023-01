Pese a lo anterior, que ha terminado en bloqueos en el corredor minero sur, y la paralización y ataques a algunas operaciones mineras, las acciones de ese sector en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) exponen mejores cotizaciones respecto del cierre del año pasado, lo que se explicaría principalmente por el soporte desde el frente externo.

El índice de acciones mineras (S&P/BVL Mining) avanza 17% en lo que va del año, por encima del 7% que acumula el principal (S&P/BVL PERU GENERAL).

Según Eduardo Leciñana, wealth manager de Seminario SAB, las ganancias de las acciones mineras están vinculadas a la reapertura de China (tras desmantelar su política de COVID cero) y la expectativa de una postura más flexible por parte de la Reserva Federal (por un menor dato de inflación en diciembre), factores que se reflejan en mejores precios de metales como el cobre (de nuevo por encima de US$ 4 la libra) y oro.

Así, resaltó que las acciones mineras han encontrado un respaldo pese al entorno interno de protestas.

Detalló que hay papeles que muestran un avance marcado en las últimas semanas, como los de Southern y Buenaventura. Para el analista, ello sucede porque son más líquidas al cotizar también en Estados Unidos (lo que atenúa el posible impacto del escenario social doméstico).

Del mismo modo, Southern tiene parte de sus operaciones mineras en México, lo que evita una dependencia de sus acciones solo al entorno local.

“El sector minero debería tener un mejor desempeño, pero está limitado por la situación social en el Perú. Southern y Buenaventura, que también negocian fuera y en dólares, al ser más líquidas tienen un mejor comportamiento de lo que podría verse en aquellas que negocian solo en la BVL, como Cerro Verde y Volcán, que están más rezagadas. Tiene mucho que ver por dónde pasa su mayor volumen de negociación”, indicó.

Ninguna acción minera en rojo

César Romero, jefe de Investigación de Renta4 SAB, destacó que no hay ninguna acción minera que arroje pérdidas en lo que va del año y que si bien han tenido ciertas caídas, como Minsur (por la paralización de San Rafael), no se espera que “borren” ganancias en el año.

Explicó que hay una suerte de desvinculación con el panorama local, gracias a los mejores precios de los metales. A renglón seguido, dijo que el mercado aún no considera que haya una perturbación relevante de las acciones mineras a causa de la situación interna.

En tal sentido, mencionó que el riesgo pasa, por ahora, sobre todo por el movimiento de tasas de interés de la Fed en su próxima reunión (del 31 de enero y 1 de febrero), la cual se espera no sea mayor de 25 puntos básicos.

“No solo el sector minero, sino la BVL, no está respondiendo a los conflictos que estamos viendo en el año, probablemente es porque ninguna de las acciones grandes, más allá de Hudbay, se han visto directamente afectadas en las últimas protestas de enero. Esto, considerando el comunicado de Minsur, pese a lo cual sigue positiva en el año. La semana pasada sí vimos una rentabilidad negativa de la BVL, pero no suficiente para corregir las ganancias del 2022. Fue un impacto pequeño que ya casi no se observa”, afirmó.

Empero, para Leciñana, el panorama local sí representa un riesgo tal que podría recortar las ganancias vistas en el año en las acciones, e incluso hasta revertir la tendencia y llevar a la BVL a terreno negativo respecto del 2022.

“Hay dos grandes partícipes de la BVL, los retail e inversionistas institucionales extranjeros, por el clima de protestas y situación política. Podríamos creer que las ganancias vistas hasta ahora no se sostengan si continúan escalando los conflictos. Es previsible que las acciones que han subido menos y que son más ilíquidas por cotizar solo localmente, como Cerro Verde, puedan corregir hacia abajo”, sostuvo.

Alzas por acción