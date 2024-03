“Contamos con dos plataformas digitales de financiamiento, una en Colombia y otra en Chile, que desde este año empezarán a aceptar clientes peruanos, especialmente aquellos que solo piensan en la banca cuando necesitan crédito”, comenta a Gestión Diego Fernández, gerente corporativo de innovación de nuam exchange.

Refiere que las pymes y startup peruanas tendrán contacto directo con ambos mercados, por lo que se podrán beneficiar de tasas de interés menores a las ofrecidas en un crédito bancario. El costo promedio del financiamiento en la banca para la pequeña empresa es de 22.87% anual, según datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Ambos mecanismos ofrecidos por las marcas del holding bursátil están orientados a empresas en proceso de expansión y con necesidad de capital de trabajo, de diversos sectores, como restaurantes, bares e incluso entidades educativas, entre otros, afirmó.

Plataformas

A2censo es una plataforma de crowdfunding en Colombia, dirigida a pymes que han logrado estabilizar su flujo de ingresos, es decir, son negocios que entraron en proceso de maduración y requieren financiarse para ampliar su capacidad instalada, señala.

Con la autorización del supervisor en Colombia, ya es posible que las empresas peruanas puedan emitir deuda o equity (acciones) en esta plataforma, respaldada por 11,000 inversionistas que participan activamente en las campañas de financiamiento, resalta.

Añade que, en los últimos tres años, se fondeó a 180 empresas por un total de US$ 30 millones y ahora se abre la posibilidad para que negocios que operan en Perú también obtengan montos entre US$ 100,000 y US$ 600,000.

La segunda marca del grupo es Scalex (Chile), que facilita el proceso de listado de startup en la Bolsa de Comercio de Santiago, a través de una estructura de patrocinadores y sponsors, detalla Fernández.

“Aquí también tenemos la autorización para que empresas peruanas con cierto nivel de madurez puedan acceder a tickets entre US$ 1 millón y US$ 4 millones en una sola campaña”, detalló. Hasta ahora, hay cinco empresas que han levantado capital por US$ 25 millones en total, acotó.

Inversionistas

El especialista menciona que esta mayor cobertura, por ahora, abarca a empresas en Perú pero también buscará incorporar a inversionistas locales. Solo se permite a partícipes de cada país -Colombia y Chile-, aunque también se espera habilitar el ingreso de peruanos con excedentes a estas plataformas, indica.

En Colombia, hay estudiantes universitarios, profesionales e inversionistas sofisticados financiando a las pymes pues el ticket de ingreso es bajo, desde los US$ 200, precisa. Y en Chile se observa a partícipes más grandes pues se requieren montos más elevados; aunque con el proyecto de unificación de plataformas de negociación regional -cuya entrega se estima para fines del 2025- podrán invertir los peruanos, detalla.

¿Qué es nuam exchange?

Nuam exchange es la abreviatura de Nueva América, marca que reemplazará gradualmente a las que hoy identifica a cada una de las Bolsas de Santiago, Colombia y Lima. La fusión implica un valoración conjunta de US$ 383,000 millones, medida a través de su capitalización bursátil.

El siguiente gran paso de este proceso, que se proyecta culminará en el 2025, es la implementación de una plataforma única de negociación para los distintos instrumentos que se transan en los tres mercados, la interoperabilidad de las cámaras de compensación y liquidación, la interconexión de los depósitos de valores, infraestructuras de hardware y telecomunicaciones y los sistemas corporativos, para lo cual equipos multidisciplinarios de los tres países se encuentran trabajando conjuntamente.

