En particular, el monto negociado en operaciones de reporte fue de US$ 199 millones el año pasado, registro menor en 33.8% al del 2021 (US$ 301 millones), retroceso que se ha repetido al menos desde el 2017.

Según la BVL, una operación de reporte se define como una de venta de acciones con compromiso de recompra. Comprende, en un solo acto, una venta de valores, a ser liquidada dentro del plazo establecido, y otra simultánea compra de valores, a ser liquidada dentro del plazo pactado por la misma cantidad y especie de valores y a un precio determinado.

“Si se posee una acción, la que no se piensa vender, y se necesita liquidez para comprar otras acciones, entonces, a través de una operación de reporte, se puede ofrecer a la Sociedad Agente de Bolsa (SAB) como colateral o garantía, a cambio de un préstamo (que debe invertirse nuevamente). Es un instrumento usualmente utilizado por inversionistas retail”, explicó Fernando García, gerente de inversiones de Kubus Wealth Management.

LEA TAMBIÉN: SAB y fondos mutuos deberán capacitar a su personal en gestión de riesgos

Menor apetito por la bolsa local

García señaló que la dinámica de las operaciones de reporte es reflejo de un menor “apetito” por la bolsa local en los últimos años.

Ello se condice también con la caída de los volúmenes negociados en la BVL, que contempla a estas operaciones (de reporte).

“La bolsa ha sido menos atractiva en los últimos años, pues el mayor porcentaje de las acciones están con las AFP, que por lo general no compran ni venden, y no hay nuevos inversionistas que inyecten capitales y muevan el mercado. Eso lo hace menos líquida y, por lo tanto, menos atractiva, lo que termina reflejándose en menores niveles de negociación. A esto se suma que, luego del 2010, la inversión en mercados emergentes no ha sido muy interesante en los últimos años para inversionistas, ponderando más a sectores como el tecnológico en EE.UU.”, refirió García.

César Romero, jefe de Investigación de Renta4 SAB, señaló también el menor interés en invertir localmente y, por lo tanto, la disminución de las operaciones de reporte.

“Los menores volúmenes de negociación van a la par de las menores operaciones de reporte. Pasa por factores macroeconómicos y coyunturales que afectan directamente a la bolsa, menores emisiones, valores con menos liquidez, valores que salen del mercado. Todo esto genera menos apetito, en este caso, por las operaciones de reporte, debido a las menores opciones para poder invertir”, añadió.

El analista indicó también que las operaciones de reporte se reducen porque hay menor inclinación a prestarse para invertir, sobre todo en un entorno donde las tasas de interés han subido constantemente desde el 2021.

“En los últimos dos años no han tomado este tipo de préstamo principalmente por las tasas. Ante se podía tener préstamos (por operaciones de reporte) por 4% o 5%, mientras que ahora se consiguen por 9% o 10% dependiendo del valor, su riesgo y qué tan representativo es en la bolsa”, aseveró.