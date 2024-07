- ¿Cómo evoluciona la construcción informal de viviendas?

Este es un problema álgido en Perú, se autoconstruyen cerca de 50,000 casas al año que ponen en riesgo a las familias frente a cualquier acontecimiento de la naturaleza. La vulnerabilidad de muchas viviendas es un tema recurrente de preocupación, siempre se ponen sobre el tapete, pero no se plantea una solución.

- ¿A qué responde esta preferencia por la autoconstrucción?

La causa es el escaso acceso de los estratos C, D y E al crédito hipotecario. Son personas con pequeños excedentes que, al no poder financiarse, van construyendo poco a poco su casa, lo que les puede tomar hasta 20 años. La complicación viene porque son estructuras sin expediente técnico ni licencia municipal y, comúnmente, con materiales de baja calidad.

- Desde las cajas municipales, ¿cuál es la propuesta?

Como alternativa, estamos demandando un programa del Estado que fomente el crédito hipotecario en este segmento de la población con mayor riesgo (C, D y E), donde se concentra la mayor proporción de construcción informal.

- ¿Qué porcentaje de estos estratos accede a una hipoteca?

Según la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, solo el 10% de las personas que autoconstruyen obtienen financiamiento formal. Y no hablamos de préstamos hipotecarios sino de consumo para vivienda, que son de hecho más caros.

- ¿Cómo funcionaría este programa?

Se requiere, por lo menos, S/ 2,000 millones en garantías del gobierno que funcionen como subsidio a la tasa de interés del crédito hipotecario. Hablamos de préstamos de alto riesgo, incluso algunos clientes no tienen títulos de propiedad que respalden este financiamiento. Además, son las entidades de microfinanzas las que deben canalizar este proyecto.

Jorge Solis, presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito - Fepcmac.

- ¿Qué participación tienen las entidades ediles en este mercado?

El crédito hipotecario lo concentra la banca con 64.1% de participación, frente al saldo hipotecario de 1.57% de las cajas municipales. Asimismo, en los últimos cinco años este financiamiento creció 41.6% anual en los bancos, mientras que el ritmo de incremento en las cajas fue de 9.9%.

- ¿Cómo promoverán esta iniciativa?

Vamos a presentarla al Ministerio de Economía y Finanzas. El ex titular del MEF habló a rasgos generales sobre un programa similar y queremos aterrizar este proyecto. También creemos que el Banco de la Nación debe actuar en el programa como banco de segundo piso.

- ¿Tendrá beneficios del Fondo Mivivienda?

No, hay que distinguir los programas. Mivivienda está enfocado en nuevas casas, personas que no tienen un terreno y empiezan desde cero. Esta propuesta es de crédito hipotecario, totalmente distinta, formalizar la construcción de viviendas y cerrar brechas sociales.

Reactivación

- A unos días del mensaje presidencial del 28 de julio, ¿qué espera escuchar en este discurso?

Espero un mensaje con propuestas de reactivación económica. Hay muchas actividades que no se han recuperado y crean un contexto adverso para el sistema financiero. Se requiere un shock de financiamiento para reactivar a la micro y pequeña empresa que también es generadora de puestos de trabajo.

- ¿Cómo sería la inyección?

Tenemos que mirar la base de la pirámide, las mypes más golpeadas. Se requiere un paquete de reactivación de al menos S/ 15,000 millones para otorgar créditos con tasas accesibles. La banca se benefició con dos versiones de Reactiva Perú que daban periodos de gracia e intereses de 1.5% anual.

- ¿Y el programa Impulso Myperú destinado a la mype?

El impacto es muy acotado. Designó un presupuesto de S/ 18,000 millones, se subastaron algo de S/ 7,000 millones para la mype y solo se han colocado en créditos garantizados S/ 3,000 millones, aproximadamente. Incluso se amplió para la mediana empresa, es decir, no está enfocado específicamente en la microempresa.

- ¿No funcionó como se esperaba?

No está cumpliendo el objetivo, no es atractivo para la mype ni para las entidades financieras. Aunque las subastas tienen tasas entre 12% y 14% que aparentemente son accesibles, es un interés que no pueden pagar hoy los negocios. Lo mismo para las microfinancieras, cuyo riesgo y costo de fondeo no les permite generar márgenes con estas colocaciones.

- Ya cerca del cierre de la campaña de fiestas patrias, ¿cuál fue el resultado?

En el 2023 hubo un fuerte golpe que paralizó la economía hasta abril, se perdió la campaña escolar y tuvimos una campaña parca en julio. Pese a que este año no ha pasado nada de eso, el incremento en las colocaciones por fiestas patrias no ha sido el esperado. Hay un efecto rebote en la economía que puede representar un aumento de 10% en los créditos de esta campaña frente al año pasado, pero no es lo óptimo, no era la expectativa de los empresarios.

La época de Fiestas Patrias es la mejor oportunidad para que los emprendedores preparen campañas que impulsen las ventas de sus negocios.

Próximas elecciones

No solo las cajas municipales atraviesan un mal momento, las cajas rurales y financieras tienen indicadores más alarmantes, advierte Solis. Continúan cerrando cooperativas todos los días, incluso algunas grandes -que son supervisadas- están en una situación compleja, expresó.

“Me preocupa más el contexto que dos o tres entidades en particular”, dijo. Sostuvo que ya casi empieza el año pre electoral, con incertidumbre política, pérdida de calidad en las instituciones y sin inversiones.

“El Puerto de Chancay no será un varita mágica, tendrá un efecto en los próximos tres años, si vamos a esperar que la economía mejore, es pedir peras al olmo”, expresó.

El Estado tiene un rol fundamental, se requieren políticas para reforzar la seguridad ciudadana, combatir la pobreza y un paquete reactivador con foco en las mypes, manifestó.

