En el contexto actual de la economía peruana, los expertos del mercado recomiendan que los peruanos cuenten, como máximo, con dos tarjetas de crédito para no caer en sobreendeudamiento.



Sin embargo, existen otros riesgos a los que se encuentra expuesto un cliente que exceda este número de tarjetas.



El potencial de endeudamiento de una persona se mide en base a sus líneas de crédito aprobadas, dijo Walter Leyva, profesor especialista en microfinanzas de Esan.



Así, el primer riesgo de exceder las dos tarjetas de crédito es una reducción en la capacidad de pago del cliente, agregó.



“Hay clientes que cuentan con varias tarjetas de crédito y el sistema financiero debe asumir que en cualquier momento las usarán, así que recortan la posibilidad que tienen de cubrir sus deudas”, expresó.



Esto conduce a un segundo riesgo que es el menor acceso a productos de crédito, añadió.



De acuerdo con el docente, si una persona solicita un crédito hipotecario, por ejemplo, y cuenta con más de dos tarjetas, será muy difícil que se lo otorguen.



En tanto, Jorge Carrillo Acosta, profesor de Pacífico Business School, coincidió en que el aumento de deuda potencial es considerado por el sistema financiero como un factor de riesgo.



“Lo primero que le pedirá el banco para darle el préstamo es que elimine las tarjetas adicionales, que probablemente no utilice, así aumentará su capacidad de pago y alcanzará a pagar la cuota”, sostuvo.



En la misma línea, Leyva indicó que un tercer riesgo al que se expone un peruano con más de dos tarjetas es el mayor gasto mensual destinado al pago de las cuotas.



No es lo mismo tener una línea de crédito de S/ 10,000 en una tarjeta, que disponer de ese mismo monto distribuido en tres tarjetas de distintas entidades, refirió.



El titular de las tarjetas de crédito deberá destinar mayor parte de sus ingresos al pago de sus obligaciones pues triplicará las comisiones e intereses, acotó.



Asimismo, Leyva sugirió que los peruanos no superen los cuatro productos de crédito en diversas entidades financieras, incluidas las dos tarjetas.



Por su parte, Carrillo Acosta recomendó que la primera tarjeta de crédito debe ser de la entidad en que se tiene la cuenta sueldo.



Con ello, se puede conseguir mejores tasas de interés y, a la vez, registrar el cargo automático de las cuotas de la tarjeta de crédito, en la cuenta de haberes, refirió.



La segunda tarjeta debería ser de una casa comercial, tienda por departamento o supermercado, como la CMR, Ripley, Cencosud o Única, comentó.



De este modo, se podrá beneficiar de algunas ofertas del comercio que más frecuente, añadió.