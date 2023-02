Esta mañana, desde el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) se hizo público los resultados de las exportaciones del 2022. De acuerdo a la data oficial se alcanzó la cifra de US$ 63,193 millones, lo que representó un avance de 3.7% en relación al 2021, y para este año se tiene la meta de superar los US$ 64,000 millones.

Ante ello, ¿qué productos peruanos son una oportunidad de negocio en sectores como agro, pesca, manufactura diversas y vestimenta?

A continuación, detallamos aquellos que han sido más demandados por los mercados foráneos y que pueden ser aprovechados por los emprendedores (principalmente mypes y pymes).

-Qué demandan los países del exterior en agro-

En el caso del sector agrario, en el 2022 se logró exportaciones por US$ 9,807 millones lo que implicó un avance de 12.3% en comparación al 2021.

Así, los productos peruanos en este sector llegaron a 133 mercados, principalmente a Estados Unidos, país en la que las ventas al exterior sumaron US$ 3,414 millones.

¿Cuáles fueron los otros países?

Además del gigante del norte se ubicaron los Países Bajos (US$ 1,288 millones); España (US$ 519 millones); Ecuador (US$ 437 millones) y el Reino Unido (US$ 359 millones).

Entre los principales productos agrarios (de los 660 que se exporta) que generó una mayor demanda del exterior y con chance para negocios (entre paréntesis la suma que se vendió al extranjero) se encuentran:

1.- Los arándanos frescos (US$ 1,366 millones)

2.- Uvas frescas (US$ 1,362 millones)

3.- Café sin tostar (US$ 1,231 millones)

4.- Paltas frescas (US$ 895 millones)

5.- Espárragos frescos (US$ 372 millones)

Son 11 las regiones las que tuvo una mayor participación en las exportaciones de productos agrícolas entre las que destacaron Cajamarca (US$ 533 millones); Piura (US$ 1,283 millones) y La Liberad (US$ 1,955 millones).

Seguido de Lambayeque (US$ 877 millones); Ica (US$ 1,594 millones); Arequipa (US$ 157 millones); Amazonas (US$ 67 millones); San Martín (US$ 260 millones); Ucayali (US$ 87 millones); Junín (US$ 47 millones) y Tacna (US$ 87 millones).

Arándano, el producto estrella de las exportaciones agrarias de Perú (Foto: Pixabay/Beth Thomas).

-Qué demandan los países del exterior en pesca-

En este sector se logró exportaciones por US$ 4,023 millones lo que representó un aumento de 4.4% en relación al 2021.

En pesca, se llegó a vender a 85 mercados, entre los principales se ubicaron China (US$ 300 millones); Estados Unidos (US$ 263 millones); España (US$ 235 millones); Corea del Sur (US$ 206 millones) y Japón (US$ 115 millones).

Respecto a los productos (de las 135 que se exporta) para el consumo humano directo que generó una mayor demanda de los mercados foráneos el año pasado, se encuentran:

1.- Pota y calamares congelados (US$ 610 millones)

2.- Langostinos congelados (US$ 274 millones)

3.- Ovas de pez volador congeladas (US$ 115 millones)

4.- Filetes de mahi-mahi congelados (US$ 109 millones)

5.- Conchas de abanico congeladas (US$ 103 millones)

Pota, el producto estrella de las exportaciones en pesca. Foto. Calamasur

-Qué demandan los países del exterior en manufactura-

En este sector se logró exportaciones por US$ 5,587 millones lo que representó un aumento de 22.3% en relación al 2021.

Los principales mercados (de los 144 a los que se vende) durante el 2022 fueron Estados Unidos (US$ 1.034 millones); Colombia (US$ 508 millones); Ecuador (US$ 489 millones); Chile (US$ 644 millones) y Bolivia (US$ 471 millones).

Entre los principales productos (de las 2,771 que se exporta) que logró una mayor demanda de los mercados foráneos el 2022, destacaron:

1.- Fosfato de calcio (US$ 501 millones)

2.- Zinc en bruto (US$ 317 millones)

3.- Alambre de cobre (US$ 306 millones)

4.- Ácido sulfúrico (US$ 222 millones)

5.- Antracitas (US$ 199 millones)

-Lo qué demandan los países del exterior en vestimenta-

En este sector se logró exportaciones por US$ 1,873 millones lo que representó un repunte de 19.6% en relación al 2021.

Estados Unidos (US$ 1,007 millones); Chile (US$ 106 millones); Colombia (US$ 87 millones) y Brasil (US$ 71 millones) fueron los principales mercados (de 108) a los se exportó el año pasado.

Los principales productos que demandó el mercado (de los 717 que se exportó) fueron:

1.- T-shirts de algodón (US$ 460 millones)

2.- Camisas de algodón (US$ 195 millones)

3.- Los demás suéteres (US$ 116 millones)

4.- T-shirts y camisetas interiores (US$ 92 millones)