En un informe de Promperú para Gestión, la entidad señaló que las exportaciones no tradicionales hacia el continente asiático en el 2022 (hasta octubre), superaron los US$ 3,385 millones, lo que representó un crecimiento de 4% respecto al mismo periodo en el 2021.

La mayoría de estos despachos se realizaron desde el sector pesca y agro. Siendo los principales: harina de pescado, arándanos, uvas frescas, calamares y potas congeladas, paltas frescas, langostinos enteros congelados, entre otros.

Productos peruanos de exportación

Cada mercado del continente asiático se comporta de una forma particular y requieren estrategias diferenciadas para posicionar la oferta peruana exportable.

Según Promperú, los productos con mayor oportunidad son la palta, uva y arándanos para Malasia y Tailandia. Mientras que el café y la quinua son productos que están ingresando a Corea del Sur. Del mismo modo, productos pesqueros como las conchas de abanico y, la quinua, para el sector hotelero de Hong Kong y Macaco.

Además, de la alpaca en Japón, así como productos naturales para cosmética en Corea del Sur.

El consumo de la palta en Asia ha incrementado. (Foto: Pexels)

Un mercado retador

Edgar Vásquez, exministro de Comercio Exterior y Turismo y actual director del Centro de Investigación de Economía y Negocios (CIEN) de la Asociación de Exportadores ADEX, el 33.5% de todo lo que exportó el Perú en los primeros meses del 2022 se fue a China, por lo que este país se posiciona como uno de los más importantes.

En esa línea, precisó que el 93% de los que se exporta a Asia son productos tradicionales, como minerales, harina y aceite de pescado, y, en menor medida, café. Mientras que, el otro 7% pertenece a productos no tradicionales, donde el sector agroindustrial destaca. “Tenemos las uvas como el principal producto, paltas, arándanos, mandarinas y más”.

Cambios en los fletes para los envíos de la carga peruana a China

Los fletes internacionales, sean marítimos o aéreos, sufrieron variaciones desde que inició la pandemia llegando a su pico más alto en el 2021 con montos iguales o superiores a los US$ 10,000, dependiendo del puerto chino, según la dirección de Exportaciones y oficinas comerciales de Promperú.

Sin embargo, hoy la situación ha cambiado. Desde agosto del 2022, los costos de los fletes marítimos han ido descendiendo progresivamente.

Actualmente el costo de un contenedor de 20 pies oscila entre los US$ 3,000 y US$ 4,000, mientras que los contenedores de 40 pies y refrigerados oscilan entre los US$ 5,000 a US$ 6,000.

Pese a la pandemia de COVID-19, el precio del flete para exportar a Asia se mantuvo.(Foto: Pexels)

¿Cuántas empresas peruanas exportan hoy a Asia?

Si hablamos de exportaciones totales a Asia, en el acumulado del 2022 hasta octubre, un total de 1,842 empresas exportadoras han enviado 1,227 productos. De los cuales, 1,278 exportadores del sector no minero despacharon 1,202 productos en el mismo periodo.

Debemos tener presente que el número de exportadores, sobre todo de productos del sector no minero energético que ha venido colocando su oferta en Asia, se ha mantenido estable en los últimos años a pesar de la coyuntura generada por la pandemia por la COVID-19.

Dicha estabilidad se da porque Perú cuenta con 22 acuerdos comerciales vigentes, con más de 50 países, que representan el 83% del PBI mundial y el 43% de la población global.

El 90% de todo lo que exportamos está cubierto por los acuerdos comerciales que tiene el Perú. Es decir, los TLC son fundamentales porque permiten el ingreso de productos peruanos a otros mercados.

Lo que se necesita para exportar a Asia

De conformidad con la Ley de Aduanas de la República Popular de China, las mercancías importadas en el país deben ser declaradas a las autoridades aduaneras y las formalidades de importación deberán realizarse dentro de los 14 días siguientes a la llegada. Los siguientes documentos se presentan a las autoridades aduaneras:

Declaración de importación aduanera china

Factura comercial

Lista de empaque

Certificado de origen

Documento transporte marítimo o aéreo.

Certificado de seguro

Además, todos los importadores y exportadores de/a China están obligados a cumplir con las siguientes directrices: