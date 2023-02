La nueva meta del Gobierno para las exportaciones peruanas es superar los US$ 64,000 millones, indicó este jueves el titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Luis Fernando Helguero.

La cifra para el 2023 es superior al año 2022, en donde los envíos sumaron un total de US$ 63,193 millones, un 3.7% respecto a lo registrado el año previo (US$ 56,241 millones).

“Como meta al 2023 esperamos un escenario conservador. (Esperamos) que las exportaciones totales para este año sean superiores a los US$ 64,000 millones”, señaló el ministro durante la presentación de los Resultados de Exportaciones 2022, organizado por Promperú.

Agregó que en el año 2022 un total de 9,127 empresas exportaron 4,953 productos a 168 mercados.

Así, dijo que 24 mercados de destino mostraron récords de envíos, destacando tres países: Estados Unidos (US$ 8,602 millones, Japón (US$ 3,092 millones) y Reino Unido (US$ 2,037 millones).

¿Cuáles fueron las regiones que más exportaron?

Por regiones, se observa que cinco regiones fueron las que más exportaron el año pasado.

Se trata de Piura, con envíos por US$ 2,489 millones), seguido de Ica (US$ 2,309 millones), La Libertad (US$ 2,120 millones), Áncash (US$ 1,219 millones) y Lambayeque (US$ 889 millones).