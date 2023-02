En diálogo con gestion.pe el Director Comercial de Jobint Perú, Freddy Kamt, señaló que a partir de la pandemia se abrió la posibilidad de poder trabajar desde casa para otros países y a distancia (trabajo remoto), por lo que más profesionales peruanos optaron por buscar empleo fuera de Perú.

Y es que según dijo, si bien la opción de trabajar en una empresa trasnacional antes de la emergencia sanitaria era una opción visible, todavía era incipiente.

En ese sentido, indicó que Argentina, Panamá y Chile son los países a los que los profesionales peruanos vienen postulando por un puesto de trabajo, debido a que el salario pretendido promedio supera al de Perú.

En detalle, según datos del Reporte el Mercado Laboral elaborado por HR Tech Jobint- marca paraguas de Bumeran, Hiring Room y Bumeran Selecta- el salario pretendido promedio al cierre del 2022 en Argentina se ubica en US$ 1,152 calculado a dólar oficial; en Panamá se ubica en US$ 1,037 y en Chile, US$ 1,035. Así, estas cifras se ubican por encima del salario promedio de Perú, situado en US$ 823.

Es preciso mencionar que el salario pretendido promedio Argentina es particular, debido al tipo de cambio que se maneja. De este modo, el salario calculado a dólar oficial (Gobierno) es el mayor de la región y supera a Perú, pero al calcularlo a dólar MEP (dólar bolsa), es el menor (US$ 627) y se encuentra por debajo de Perú.

“Chile, Argentina y Panamá son los países más buscados por los trabajadores peruanos. Si te gusta trabajar a distancia, el salario es una variable importante. Si puedo trabajar en Perú para una empresa chilena -por ejemplo- en donde me pagan más y la verdad es que voy a viajar a Chile, pero muy de vez en cuando, sí, es una opción de trabajo. (...) Ellos (los trabajadores) se van a los mercados donde más pagan, ahora, hay que hacer un doble click porque el salario también depende de la profesión ”, apuntó.

¿Qué profesiones pagan más?

Efectivamente, según el reporte de Jobint, los salarios pretendidos en la región varían según la profesión y el país.

Así por ejemplo, el mayor salario pretendido se observa en el área de Tecnología y Sistemas con US$ 1,005 para un puesto Senior o Semi Senior. Este monto es inferior al salario pretendido de Panamá (US$ 1,182), Chile (US$ 1,450) y Argentina (US$ 1,516 calculado a dólar oficial).

Luego se ubica el salario pretendido en el área de Producción Abastecimiento y Logística con US$ 935 para un puesto Senior o Semi Senior. Este monto es inferior al salario pretendido de Panamá (US$ 1,174), Chile (US$ 1,204) y Argentina (US$ 1,355 calculado a dólar oficial).

El menor salario pretendido se observa en el área de Administración y Finanzas con US$ 841 para un puesto Senior o Semi Senior , menor al salario pretendido de Chile (US$ 1,020), Panamá (US$ 1,072) y Argentina (US$ 1,173 calculado a dólar oficial).

El ejecutivo de Jobint indicó que los postulantes que vienen buscando empleo fuera del país tienen menos de 30 años de edad y generalmente buscan empleo en el área de tecnología, en donde no es necesario estar en la oficina para poder realizar su función. Así, dijo que esta búsqueda de empleo por profesionales peruanos en empresas internacionales continuará este año.

“Este comportamiento aumentará este año porque la modalidad online es un ganar-ganar; tanto para la empresa como el empleador. Siempre ha habido un interés antes de la pandemia del COVID por trabajar fuera, pero era incipiente. Se requería sí o sí que vivas en otro país. Ahora también se pide ese requisito, que tienes que mudarte a otro país, pero hay otra posibilidad de ofertas donde te ponen literalmente, trabajo remoto (online). Antes de pandemia eso no existía o existía muy poquito. Hoy en día existe mucho más y según como lo vemos, la tendencia es que exista más”, apuntó.

¿Fuga de talento?

Por su parte, Daphne Beuermann, Manager de Ventas y Marketing en PageGroup señaló a gestion.pe que si bien la pandemia fue un gran impulsor en la búsqueda de mayores oportunidades fuera de Perú, otro motivo fue lo que sucedió después de la emergencia sanitaria, en el hecho que diversas empresas de capitales extranjeros vieron en Perú a potenciales candidatos para que formen parte de sus empresas.

“Eso antes no pasaba porque todos los países veían perfiles locales (de sus propios países). La postpandemia dio esta facilidad de que a través de la digitalización pueda haber mayores perfiles vía LinkedIn, por ejemplo. Entonces, ahí es donde empieza a haber fuga de talento ”, apuntó.

En lo respecta para este año, dijo que habrán peruanos que seguirán teniendo oportunidades para irse a trabajar fuera, pero de una menor escala , propio de que en Perú hay una estabilización entre la oferta y la demanda, entre posiciones potenciales de diversas empresa y los candidatos que están dispuestos a considerar un cambio ya sea porque están desempleados o porque están buscando un cambio de su actual empleador.

“Entonces sí va haber una fuga de talento hacia fuera, pero ya no como fuga a nivel exponencial, sino, será un porcentaje de peruanos que tengan mejores oportunidades fuera y que lo evaluarán para irse o no con su familia”, apuntó.

Agregó que, además de un mayor salario que pueda obtener fuera de Perú, también las empresas ofrecen flexibilidad, como por ejemplo, seguir trabajando vía remota mientras realiza los trámites para obtener una VISA -en caso se requiera trabajar en la matriz de la empresa fuera de territorio nacional. A ello suman los bonos económicos (de bienvenida, de retención u otros), considerando que el costo de vida en otro país puede ser mayor que en Perú.

De igual manera, indicó que se abrirán mayores oportunidades para posiciones de top management (jefaturas o gerencias), considerando que estas posiciones no sobran en ninguna estructura y que a nivel o costo son más caros. Según explicó, cuando ocurrió la pandemia (marzo del 2020) las posiciones de altos cargos en su momento se recortaron y no se buscaron reemplazar -justamente- por el alto costo que significaba.

“A partir del 2022 las empresas ponen en marcha su plan de continuar invirtiendo en el país, en las personas, y ya proyectando a 3 o 5 años, por lo que se retomarán las posiciones estratégicas”, dijo.

Ejecutivos peruanos con un pie adelante

Beuermann destacó tres aspectos que caracterizan al profesional ejecutivo peruano y que lo pondría “con pie adelante” en un proceso de selección.

El primero de ellos es el hecho de ser “todistas” , en donde si bien el gerente financiero tendrá como foco de acción las finanzas, eso no quita que tenga comunicación con otras áreas de manera transversal, marketing, recursos humanos, legal y comercial.

“Y lo mismo se repite para cualquier gerencia de primera línea, entonces esto trae una ventaja competitiva sobre los profesionales de otros perfiles porque el peruano, aparte de ser muy comprometido con su trabajo, a veces en exceso incluso, también tiene ese plus de que no solo domina una única área”, dijo.

En segundo lugar, detalló, el profesional peruano es consciente en cómo puede aportar a una empresa, por lo que apuesta por trabajar en “Teamwork” (trabajo en equipo).

Finalmente, dijo que tras la emergencia sanitaria los profesionales optaron por realizar estudios de cursos especializados, no necesariamente en su área de especialización, si no, en la mejora de habilidades blandas como liderazgo, comunicación y asertividad.

“Desde el 2020 en adelante el profesional peruano tiene muchísimo conocimiento o ha adquirido muchísimo conocimiento en potenciar las habilidades blandas, y hoy por hoy son críticas e indispensables para cualquier proceso de alta gerencia que hoy se requiere a nivel global”, concluyó.