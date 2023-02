LEA TAMBIÉN Inmobiliarias irán a comuna de Lima e Indecopi para revertir decisión de Surco y Magdalena

El viceministro de Vivienda y Urbanismo, Hernán Navarro Franco, adelantó a Gestión que se incluirán “correcciones” al panorama actual a través del reglamento de vivienda de interés social (VIS) que actualmente se está discutiendo/trabajando en una mesa técnica en la que participan todos los actores involucrados en el mercado inmobiliario, desde las autoridades ediles hasta los gremios ligados a la contrucción e incluso el Colegio de Arquitectos.

Entre los cambios que se quiere incluir y que se ha discutido en la mesa de trabajo se ubica, para que el desarrollo de las viviendas de interés social sea manera ordenada, -argumentó- la posibilidad de que las propias municipalidades, dentro de sus planes de desarrollo urbano, designen las zonificaciones y zonas en las que puedan desarrollarse estos proyectos inmobiliarios.

-¿Cuál es la posición del Ministerio de Vivienda respecto al accionar de algunas municipalidades en relación al desarrollo de viviendas de interés social?-

Actualmente existe un marco regulatorio que regula -valga la redundancia- la generación de viviendas de interés social (VIS). Este marco regulatorio tiene una serie de oportunidades de mejoras y la oportunidad de hacerlo es a través del reglamento de VIS de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, la que se publicó para comentarios en diciembre pasado. Lo que hemos hecho a partir de la gestión de la ministra Hania Pérez es abrir mesas de trabajo, no solo con la participación de los gremio sino de las municipalidades y de todos los actores involucrados como el Colegio de Arquitectos en la que estamos aterrizando todas las mejoras que necesitamos e incluirlas en este reglamento. La posición del Ministerio es completamente contundente: es que los proyectos de vivienda de interés nacional (VIS) que se han desarrollado y han seguido en su momento las normas vigentes tanto de Vivienda como de las municipalidades. En ese sentido, nuestra posición es respetar el marco regulatorio que hubo en ese momento, es decir, si el promotor privado desarrolló un proyecto inmobiliario acogiéndose a una norma vigente, nosotros no tendríamos porque desconocerlo obviamente si es que el proyecto se ha desarrollado de acuerdo a las condiciones que exige la ley y el reglamento nacional de edificaciones.

-Distritos como Surco, por ejemplo, suspendió cuatro licencias de construcción por exceder los parámetros urbanísticos y ha puesto en evaluación otras 15 licencias de construcción-

Nuestra posición es que si una gestión édil ha aprobado un proyecto (inmobiliario) con el marco normativo vigente, mal se haría en desconocer lo que se ha aprobado, si es que se ha cumplido con la norma vigente. Nos guste o no, esta (la norma) está vigente. Para darle tranquilidad a los inversionistas, desde el ministerio lo que estamos haciendo es brindarles todas las herramientas para defender aquellos proyectos que se han hecho con las condiciones de calidad técnica exigida en el marco de la norma que estuvo vigente en su momento.

-Desde el Ministerio de Vivienda ¿se han detectado un mal uso de la normativa para viviendas de interés social de parte de inmobiliarias?-

Dentro del proceso -y es una de las preocupaciones que tienen los alcaldes- se ha identificado aparentemente, porque todavía estamos recabando la pruebas, de que algunos proyectos de vivienda no han cumplido con las exigencias que piden nuestras leyes para colocar viviendas de interés social (VIS) . Este control lo estamos desarrollando, a través del Fondo Mivivenda, pero de manera articulada con las municipalidades. Justamente lo que le hemos pedido a las municipalidades es nos traigan los casos específicos (de malas praxis) para hacer la verificación y en caso de incumplimiento se dará la sanción vía Indecopi.

¿Se van hacer algún tipo de medidas respecto a decisiones tomadas por Magdalena y Surco (el primero no va a dar licencias por seis meses y el segundo ha suspendido la emisión de cuatro licencias)?

La ley es bien clara y dice que en caso haya incumplimiento por parte de la autoridad (alcaldes, por ejemplo) de lo que se establece en las normativas vigentes, el administrado (las promotores inmobiliarios) tiene la opción de hacer un proceso vía Indecopi. Lo que a nosotros como ministerio nos toca es, en caso nos pregunten, emitir una opinión relacionado al tema. Obviamente la articulación con la municipalidad para que esta pueda sustentar por qué razón se estaría declarando la nulidad de una licencia o algo por el estilo. Al final el promotor tiene la opción -como lo establece la norma- de hacer las solicitudes de sanciones o correciones vía Indecopi.

-¿Qué correcciones se espera añadir en el reglamento de VIS?-

Lo importante es que -una de las correcciones que estamos impulsando- (la VIS) pueda desarrollarse de manera más ordenada y no se deje abierto sino que las propias municipalidades, dentro de sus planes de desarrollo urbano que es una de las cosas que fomentamos, designen las zonificaciones y zonas en las que se puedan desarrollar estos proyectos de tal manera que evitemos cualquier dificultad . Nosotros como ministerio estamos de acuerdo y nuestro principio es promover el crecimiento ordenado y sostenido de las ciudades, pero eso no implica no seguir fomentando el crecimiento de la VIS, que es nuestro rol.

-¿Esto se va incluir en el nuevo reglamento?-

Si. No quiero adelantar más, pero justamente en estas mesas de diálogo y discusión técnicas se están trabajando las mejoras, por lo que no nos estamos apurando en sacarla (el reglamento) de inmediato sino en hacerlo bien. Lo que hemos hecho es sentarnos con cada uno de los actores para analizar/ discutir cada punto de preocupación apuntando a un reglamento que sea el mejor para la ciudad. Lo más importante es identificar los casos en las que se han construido VIS sin que se cumplan las condiciones y aplicar las sanciones.

¿Se van impulsar el desarrollo de viviendas multifamily? El viceministro dijo que “estamos trabajando en eso, pero todavía no lo hemos anunciado porque está en trabajo de formulación” Foto: MVCS

Las viviendas de interés social (VIS) -vale aclarar- son aquellas que son subsidiada por el Estado y destinadas a reducir el déficit habitacional, cuyo valor máximo y sus requisitos se encuentran establecidos en el marco del programa Techo Propio, del Nuevo Crédito Mivivienda así como cualquier otro producto promovido por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).

Una ordenanza emitida -el 2021- por la Municipalidad de Lima especificó que los proyectos habilitación urbana de interés social se ejecuten en predios ubicados en áreas urbanas y áreas urbanizables inmediatas, en zonas donde se sustituyan áreas urbanas deterioradas, en islas rústicas y en áreas donde se realicen proyectos de renovación urbana o de reurbanización.

El viceministro recordó que el deficit de vivienda, a nivel urbano, llega ya al millón y medio: de lo cuales 1 millón es deficit cualitativo, es decir, son personas que cuentan con un espacio inadecuado para vivienda y el saldo, es cuantitativo, es decir, simplemente no tienen un espacio para vivir.

“En las zonas en la que más se ha impulsado los programas de Techo Propio-Mivivenda es en Lima, La Libetad, Lambayeque, Piura, Ica y Aequipa”, agregó.

