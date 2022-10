Carlos Bruce, alcalde electo de Surco, adelantó a gestión.pe , que evaluará los cambios hechos por el actual burgomaestre, Jean Pierre Combe, ya que “no se va a promover zonificaciones (que promueva construcciones) de mayor altura”.

La altura máxima en este distrito es de edificaciones de hasta 12 pisos en Zonas Residenciales de Densidad Alta (RDA) y de 15 pisos en zonas catalogadas como de Comercio Metropolitano (CM).

La actual gestión municipal este año -a través de la Ordenanza No 2469- cambió la zonificación de la la Av. Monterrico (ahora Av. Primavera) de Zonificación de Residencial de Densidad Media (RDM) a Comercio Zonal (CZ) con lo cual se podrá construir hasta 10 pisos.

-¿Cuáles son las primera cinco tareas que se abocará en el primer semestre de 2023?-

La primera es la reorganización total de todo el sistema de serenazgo del distrito. La inseguridad ciudadana es el problema más urgente del distrito, por lo que no solo habrá una reorganización total de los serenos sino también de todo el sistema, ya que tenemos pocos serenos en las calles, así como pocas cámaras de videovigilancia. Solo están operativas 350 de las 650 que cuenta la comuna. La segunda es llevar a cabo un programa de repavimentación de pistas y veredas, ya que el distrito parece una ciudad francesa después de la Segunda Guerra Mundial. La tercera es agrandar o mejorar todos los servicios de Surco Salud, que son clínicas de atención primaria. Para lo cuales vamos a edificar un edificio de cinco pisos para centralizar todas las especialidades médicas. La cuarta es el desarrollo de un programa de puesta en valor de todas las losas deportivas que tiene el distrito, ya que el 80% no tiene mayor infraestructura, y por último una remodelación de los 365 parques que tiene Surco.

-Respecto a la zonificación del distrito de Surco, ¿se tiene previsto implementar cambios?-

Lo que no vamos hacer es promover una zonificación (que promueva construcciones) de mayores alturas en el distrito. Debido a que Surco es uno de los distritos más densos de la capital, ya que tenemos aproximadamente 11,000 habitantes por kilómetro cuadrado mientras que el promedio de Lima es 3,500 habitantes por kilómetro cuadrado. Lamentablemente no se ha invertido en mejores pistas, ni en sistemas de transporte, tampoco en agua y desagüe. Por lo que, si seguimos promoviendo mayores alturas simplemente el sistema de transporte va a colapsar como -en algunas zonas- ya colapso. Fíjese que la velocidad promedio a las 7.30 AM es de 20 kilómetros por hora a la altura de Pucusana. La pista se atora por la cantidad de autos que transitan.

-¿Qué se va hacer?-

No vamos a promover (en el distrito, construcciones) de más altura. Por el contrario, vamos a mantener la zonificación vigente en ese sentido. Incluso podemos dar marcha atrás en algunos cambios que ha hecho la actual administración edil con este reajuste integral de zonificación (RIZ), la que se hará legalmente.

-¿Qué cambios hecho por el actual alcalde busca modificar?-

El reajuste sería hacia abajo ya que no queremos edificaciones de más alturas en Surco. Si hacemos estos reajustes es para lograr que se dé marcha atrás con esas mayores alturas que haya aprobado el municipio. Los vecinos no están de acuerdo con ello.

-En Miraflores, su nuevo alcalde dijo que buscará que no se construyan departamento de menos de 60 metros cuadrados. En el caso de Surco, ¿se alista medidas similares?-

En el caso de Surco, la regulación será básicamente en las alturas . En el caso del tamaño de los departamentos, hay una tendencia que es mundial relacionado con los metros cuadrados de las viviendas, la que cada vez es menor. Ello ocurre por dos razones. La primera, es porque el Índice precio de la construcción sube mucho más rápido que el Índice de Precios al Consumidor. Cada vez las viviendas son más caras por lo que comprar más metros cuadrados es inaccesible. Mire, en el año 2002, cuando era ministro de Vivienda y echamos andar el Programa Mivivienda, entregamos unos departamentos en la zona de Los Próceres, de 75 metros cuadrados que se vendían en US$ 16,000. Ahora, con ese monto con las justas se compra un estacionamiento. La segunda razón es que -actualmente- las familias son cada vez más pequeñas, por un cambio social importante, ya que las mujeres ya no quieren tener tantos hijos para participar en la vida económica y social. Soy de la opinión, que es el mercado el que debe decidir qué tipo y tamaño de departamento debe uno tener en cada distrito.

-El actual alcalde mencionó que su distrito tiene iniciativas privadas de inversión por más de US$ 260 millones entre los que se encuentra dos centros comerciales, 3 estacionamientos, 1 complejo habitacional, 1 hotel cinco estrella y 3 clínicas-

No tenemos conocimiento de estas iniciativas por lo que esperamos que en el proceso de transferencia conocer los detalles de estas iniciativas privadas de inversión, que en la medida que cumplan con los parámetros, están todas bienvenidas.

-Uso del presupuesto-

-A agosto, Surco fue uno de los municipios que ejecutó menos del 30% de su presupuesto en obras, ¿cómo cambiará este panorama?-

En la administración pública es imperdonable que a una autoridad a fin de año le sobre plata. Nuestro plan apunta a gastar el 100% del presupuesto de inversión para obras públicas. El presupuesto de gasto corriente, se gasta solo, pero el reto es gastar el dinero destinado para inversión pública y convertirlo en bienestar para los vecinos. Eso es lo que vamos hacer para que a fines del 2023 el saldo de presupuesto de inversión este cercano a cero, es decir, que hayamos gastado entre el 95% y 100% del presupuesto de inversión.

-Respecto a la reactivación de los negocios en el distrito, ¿cuál es su plan?-

Vamos a trabajar de la mano con los negocios para hacer una fiscalización amigable. Es decir, nuestro rol no va ser coercitiva o con amenaza de cláusula de locales, sino dándoles la mano y plazos para que obtengan (los emprendedores) todos los certificados de Defensa Civil y sanidad. En el caso de Surco pueblo, ahí hay un gran problema ya que no hay espacio para estacionamientos por lo que -parte de nuestro plan- es construir un gran estacionamiento -de 200 a 300 carros- en un terreno que es propiedad del municipio. Surco pueblo es el lugar que más impactos negativos ha tenido, no solo por efecto de la pandemia sino por ordenanzas municipales que prohibían el estacionamiento de carros en toda la zona monumental. Es algo que puede hacerse cuando hay alternativas. Sin embargo, se prohibió, pero sin contar con una alternativa.

-¿Cuándo estaría funcionando?

Esperamos que para el segundo semestre del 2023.

-Finalmente, un problema recurrente de los distritos de Lima Top es el uso indiscriminado de grúas para llevarse a depósitos a los autos estacionados, tomando en cuenta que Surco es un distrito de carece de sitios para parqueo. ¿Qué se va hacer?-

Vamos a eliminar el sistema de grúas tal como está actualmente concebido. Es un sistema perverso ya que se pinta de amarillo todas las bermas para prohibir el estacionamiento de autos particulares, pero no se dan alternativas. En la capital existen más carros debido a que contamos con un sistema público que es un desastre. Nuestra idea es facilitar la vida de los vecinos por lo que no usaremos el sistema actual de grúas solo para autos que usen la vía pública como depósito y se va a convertir (las grúas) en un sistema de atención al vecino que tengan problemas con su auto y necesite asistencia mecánica.