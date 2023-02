De acuerdo a datos de la oficina de Migraciones, el número de peruanos que ha obtenido la visa de estudios a Canadá pasó de 480 en el 2019 a 2,554 al cierre de setiembre del 2022, el doble respecto a un año antes. Si bien la cifra es alta, son miles mas que han tentado una oportunidad pero no lo lograron.

“Lo que quiere Canadá es que lleguen profesionales calificados, estudiantes con soporte económico, y que sobre todo, se desarrollen en áreas que más se requieren, como tecnología, programadores, desarrolladorses web, ingenieros, entre otros”, menciona Fernando Torres, abogado peruano y consultor de Inmigración acreditado por Canadá.

¿Cómo ir a estudiar a Canadá?

Primero buscar y ubicar la escuela o programa de estudio de interés del postulante. Segundo, postular y obtener la carta de aceptación que da la bienvenida al centro de estudios. Y la tercera fase es la migratoria, es decir, solicitar la Visa para llegar a Canadá. “En la solicitud de visa, de ser el caso, también debe soliictarse el documento para la esposa e hijos, así la pareja puede obtener un permiso de trabajo mientras que el postulante estudia”, precisa Torres.

Canadá cuenta con más de 20 universidades públicas y un número casi igual de universidades privadas, además de los colleges, similar a un centro técnico en Perú, con una duración de solo dos años, por lo que la mayoría de postulantes elige esta opción, incluso más económica dependiendo de la zona donde se ubique. “Mientras más alejado de ciudades como Vancour o Montreal es más barato”, anota Karla Quevedo, gerente general de EduExperts.

La situación económica del futuro estudiante es también un factor importante al momento de postular al programa de estudios así como a la visa. ¿Cuánto debe ser mi presupuesto para estudiar? Los entrevistados mencionan que un programa en un college en Canadá puede ascender a 10,000 dólares canadienses por año (dura dos); mientras que la universidad oscila entre US$ 70,000 a US$80,000. Las universidades públicas en Canadá no son necesariamente más baratas. Un máster en la Universidad de Toronto puede costar 65,000 dólares canadieses, mientras que la universidad privada puede cobrar desde 20,000 a 60,000 dólares canadienses por año de estudio.

Muchas de las universidades solicitan una parte del pago por adelantado. No obstante, muchas otras ofrecen becas a los peruanos. “Algunas ofrecen descuentos del tipo de 10%, otros montos fijos como de 2,000 dólares canadienses en el primer año. En el college probablemente se acceda a una beca recién en el segundo año. También hay becas completas, pero es muy limitado, hablamos de entre 10 a 12 plazas por universidad. Adicionalmente, muchas universidades trabajan con fundaciones, pero muy pocos acceden porque la exigencia es alta”, explica Quevedo.

Asimismo, Canadá ha brindado una serie de facilidades para que el costo de estudios no sea impedimento para los postulantes latinomericanos. Durante la pandemia , el gobierno de Trudeau abrió la posibilidad de aprobar el Duolingo English Test para aplicar para un permiso de estudios en Canadá. El costo solo era de US$ 50. No obstante, ahora ha vuelto el proceso regular, a través de examenes como el IELTS. Y es que saber el idioma (inglés o francés) es el requisito básico para viajar por estudios a Canadá.

¿College o universidad en Canadá?

“No importa si eres de college o de universidad, hay vacantes de trabajo para ambos, incluso un college muchas veces le quita la plaza a un universitario. Lo importante es cómo te presentas en la carta de motivación, ese es el documento clave a diferencia de Latinoamérica”, responde Karla Quevedo en diálogo con Gestión.

Además, puntualiza que el 95% de los inmigrantes que termina estudios en Canadá no regresa a su país de origen. Por ello, si bien los estudios en este país son validados también por la Sunedu, para la mayoría este beneficio no es importante.

Las razones por las que rechazarían tu visa de estudios

Torres dice a Gestión que hay dos razones fundamentales por que la el evaluador de inmigración decide no otorgar la visa de estudiante para Canadá:

“Primero, cuando el programa académico no guarda relación directa con el perfil personal o profesional del postulante”. A modo de ejemplo, si el que desea viajar por una maestría es ingeniero de profesión pero postula a un programa de estudios sobre medicina.

El segundo factor es cuando no hay modo de demostrar que el postulante a la visa cuenta con los fondos suficientes para vivir algunos meses sin trabajar antes que obtenga el permiso temporal de trabajo. “Para el postulante mayor a 30 años, es preferible que demuestre que tiene el soporte económico personal, ya se a través de un préstamo estudiantil o sus ahorros. Para un joven menos a 25 años, puede presentar a patrocindores, tíos o algún familiar que tenga los recursos que avale que lo apoyará económicamente”.

Por último, Canadá también rechaza la visa a aquellos estudiantes que hayan vivido o tengan familia en condiciones de ilegal en Estados Unidos. “Eso te saca de la competencia. Ha que recordar que la base de datos en materia de seguridad es la misma en Estados Unidos y Canadá, no ha frma que el evaluador no sepa que te quedaste en Miami sin documentos.

El abogado, por último, señala que todos los estudiantes, al final del año, puden postular a una devolucion de tributos si es que lo que pagaron durante el año excede lo que tributariamente estaban obligados a pagar.