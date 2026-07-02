Inició el pago de los depósitos cubiertos por el Fondo de Seguro de Depósito Cooperativo (FSDC) a los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Rural Abancay (Coopac Rural Abancay) en disolución, a través de las oficinas del Banco de la Nación en todo el país.

El 3 de junio, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) declaró la disolución de la Coopac Rural Abancay, al no haberse acreditado el levantamiento efectivo de la causal que motivó su sometimiento al régimen de intervención dentro del plazo establecido en la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la SBS.

La cooperativa en disolución se encontraba incursa en la causal de pérdida total del capital social y de la reserva cooperativa.

Fondo de seguro

Ante este escenario, los depósitos de los socios de la Coopac Rural Abancay se encuentran protegidos por el FSDC hasta por el monto máximo de cobertura, que asciende a S/ 5,000 por depositante.

Al respecto, la Superintendencia Adjunta de Cooperativas señaló que la cobertura del FSDC actúa como un mecanismo orientado a proteger los depósitos de los socios ante la disolución de una Coopac, y que su activación contribuye al fortalecimiento de la confianza del público en el sistema cooperativo.

Los socios pueden verificar, a través del siguiente enlace, si están incluidos en el primer listado de beneficiarios habilitados para efectuar el cobro:

https://www.sbs.gob.pe/app/EntidadLiquidacion/Paginas/EntidadLiquidacion.aspx

En los próximos días se actualizará la relación de depositantes cuyos depósitos se encuentren protegidos por el FSDC y que no hayan sido considerados en este primer listado.

Para más información, los socios pueden consultar el portal web institucional del FSDC (https://fsdcoop.org.pe/) o el de la SBS (https://www.sbs.gob.pe/). También pueden comunicarse a través del correo electrónico coopacruralabancay@coopacendisolucion.pe o llamar a la línea telefónica gratuita nacional 0800-10840.