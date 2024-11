Así, el metal dorado habría retomado su atractivo como bien refugio, tras depreciarse significativamente desde el 6 de noviembre, cuando Donald Trump fue elegido presidente de EE.UU. El mercado internalizó que este resultado implica mayores presiones inflacionarias y, en consecuencia, tasas de interés más altas que restan atractivo al lingote.

LEA TAMBIÉN: Ahora empresas buscan préstamos para negocios ligados a puerto de Chancay

Entre la fecha de los comicios y el 14 de noviembre, el oro decayó de US$ 2,746 a US$ 2,556 la onza. Pero, tras ello, el metal repuntó 3% y solo ayer avanzó 0.8% a US$ 2,635 la onza.

El conflicto se atizó el domingo, cuando el presidente de EE.UU., Joe Biden, autorizó a Ucrania el uso de misiles estadounidenses de largo alcance para ataques limitados dentro de territorio ruso. El país norteamericano reaccionó así al envío de tropas norcoreanas a Rusia, para apoyarla contra fuerzas ucranianas que ocupan parte de su territorio en la zona de Kursk.

Posteriormente, el martes, se dio una nueva escalada, cuando el Ministerio de Defensa de Rusia informó que Ucrania disparó misiles ATACMS, de procedencia estadounidense, contra la región rusa de Bryansk.

Las tensiones se agravaron con el anuncio de que Rusia cambió sus protocolos militares de forma tal que deja abierta la posibilidad de usar armas nucleares incluso en una guerra convencional como la que libra con Ucrania.

Riesgo

“En la última semana se ha visto una recuperación del oro por los temas geopolíticos. Recientemente, se ha conocido una nueva intervención de Ucrania en la frontera con Rusia, y esta ha hecho referencia al posible uso de armas nucleares. Eso está trayendo de nuevo un poco de riesgo y un incremento en los precios del oro”, explicó Daniel Romero, gerente general de Diviso Bolsa SAB.

Algunos bancos de inversión como Goldman Sachs estiman que el precio de la onza podría llegar a los US$ 3,000 (en el 2025), impulsado por compras de bancos centrales y la demanda por activos refugio por las tensiones geopolíticas, añadió.

“Vivimos un escenario en el cual tenemos un cóctel favorable para el precio del oro. Hay tensiones geopolíticas, con episodios en Medio Oriente y ahora en la conflictividad entre Rusia y Ucrania. Y también las dos potencias más grandes del mundo, China y Estados Unidos, se preparan para un (aumento de la) tensión geopolítica a partir del ascenso de Donald Trump a la presidencia. Entonces, en el frente, se tiene al oro como activo de refugio”, sostuvo Luis Ramos, gerente de estrategia de renta variable de LarrainVial Research.

“Hoy el mundo va avanzando hacia un escenario de desglobalización. Eso genera cambios en las cadenas de abastecimiento e incrementa los riesgos hacia adelante. Por lo tanto, el panorama luce favorable para los precios del oro, por lo menos, soportando los precios actuales”, acotó el analista.

Bonos

Romero, de Diviso SAB, refirió, además, que las políticas económicas propuestas por Donald Trump, como la imposición de aranceles de 60% a China, generarían presiones inflacionarias.

Por ello, se esperaría que la Fed no reduzca al ritmo proyectado su tasa de interés de referencia. Estas previsiones se plasmaron en la subida de las tasas de interés de largo plazo en EE.UU. desde la elección del republicano.

Sin embargo, en los últimos días el sesgo cambió y las mencionadas tasas se redujeron pues los bonos estadounidenses se apreciaron porque los inversionistas lo demandan como protección al acentuarse los conflictos bélicos.

Acciones

Daniel Romero y Luis Ramos coincidieron en que el alza del oro en los últimos días favorece la cotización de las auríferas en la Bolsa de Valores de Lima. Ramos, no obstante, hizo una acotación sobre Buenaventura.

“Ha salido de dificultades operacionales. Sin embargo, consideramos que hoy los (posibles) upside de las mineras son más acotados que antes: las valorizaciones tienen menos holgura (para seguir al alza). Yo haría esa salvedad”, comentó.

SOBRE EL AUTOR Guillermo Westreicher Herrera Economista con trayectoria en periodismo y medios digitales.

SOBRE EL AUTOR Omar Manrique Economista periodista. Estudió economía en Pontificia Universidad Católica del Perú. Editor de Finanzas por 10 años.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

- Estas serían las inversiones más rentables a corto plazo con Trump

- Ghio: “Aparecen más asesores de inversión para peruanos de mediana riqueza”

- Sura: mercados seguirán agitados hasta fin de año, ¿qué oportunidades hay?