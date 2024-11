Analistas y bancos han sido críticos con algunos cambios en la legislación que influyen en el sistema financiero. ¿Cuál es el más acuciante?

Ha habido varios cambios con los que hemos tenido que invertir para ajustarnos a estos y al poco tiempo ya no entran en vigor. Entonces ahí es donde tenemos estas reglas del juego no claras. Con el del tope a las tasas de interés todos los bancos tuvimos que invertir en ajustar nuestros modelos y políticas y al final los más perjudicados fueron los bancos más pequeños y las cajas, que no era la inclusión financiera que se buscaba. Pero el más afectado es el cliente final de estos servicios financieros porque recurren a otras fuentes de financiamiento como el “gota gota”, que no es lo que se buscaba en formalización de pymes.

Tope a tasas de interés

Hay un proyecto aprobado hace varios meses en comisiones del Congreso pendiente de pasar al Pleno, que suspendería ese tope. ¿Urge agilizarlo para corregir el mercado?

Hay que tener reglas claras e iguales para que todos puedan competir en el sistema financiero. Algo que da mucha potencia es tener más diálogo para llegar a un entendimiento de todas las partes. ¿Las reglas pueden cambiar? Sí, pero si son dialogadas, con un buen entendimiento y si son justas para los clientes.

Otra norma (en fase de consulta) partió de la misma SBS y elimina la obligatoriedad de contratar seguros de desgravamen en los créditos. ¿Lo natural es que suban las tasas de interés?

No necesariamente. Creo que los clientes son muy inteligentes y saben que el seguro es una gran medida que tienen para una protección ante una pérdida de empleo o de la vida. Entonces cada día tenemos una cultura de seguros más importante en el país y va creciendo. Los clientes, y sobre todo los que tienen un nivel de una sofisticación importante, van a seguir pidiendo el seguro porque es una manera de proteger a sus familias para que no tengan que heredar estas deudas. Creo que no va más ahí el tema de la tasa, pero sí, a lo mejor, en que los plazos (de los créditos) van a reducirse un poco.

Fernando Eguiluz sostiene que los clientes son inteligentes y optarán por contratar seguro de desgravamen, como protección a sus familias.

Inversiones de empresas

Hay instituciones y gremios que advierten que la inseguridad dilata las decisiones de inversión de las empresas. ¿Cómo percibe hoy las decisiones de financiamiento de los empresarios en medio de esa incertidumbre?

Yo me reúno con muchísimos empresarios y discutimos sobre las políticas de inversión y de proyectos. y creo que también están viendo el puerto de Chancay, el aeropuerto (modernización del Jorge Chávez), están viendo que hay dinamismo y va a haber dinamismo en la economía. Se empiezan a preparar, por eso el índice de confianza empresarial ha ido mejorando, y veo a inversión en proyectos agrícolas, ahora que están más disipados los fenómenos meteorológicos. Se ve inversión en turismo, que se ha reactivado aunque no a niveles prepandemia, y también hay proyectos mineros muy importantes que a su vez traen a proveedores, así como inversiones importantes de grupos extranjeros en distribución y generación de energía. Ya estamos viendo un panorama diferente al de principios de año.

A lo largo del año la banca señalaba la ausencia de iniciativas de largo plazo por financiar. Se basaba en que el mercado de capitales estaba seco en emisiones de largo plazo.

Ya estamos viendo y ya estamos financiando proyectos de mediano y largo plazo, lo que es más visible en los últimos tres meses.

Eso pareceríaa ambivalente con lo que se espera en el 2025, un año preelectoral con varios partidos inscritos. Quien quiera invertir lo pensaría más de una vez. ¿Eso no es un freno?

Está mejorando la inversión de largo plazo, pero no a los niveles que debería haber, por todo lo que sucede en el país. Debería haber mucha más inversión de la que estamos viendo, con más entrantes extranjeros y nacionales con inversiones de largo plazo, adicionales a lo que vemos. Pero hay un buen espacio, hasta abril del 2026, para que la contienda, que ahora es de 46 partidos, se vaya afinando y tengamos más claridad de quién irá a la segunda vuelta en un país que hace valer la ley electoral. Entonces creo que son mitigantes, porque se está viendo que hay inversión extranjera importante como la de China en los puertos. Hay demanda importante de productos mineros como cobre y oro. Por ello, la inversión tendrá que seguir fluyendo, pero para eso se debe tener también reglas claras y temas de seguridad.

Empresas buscan préstamos para negocios ligados al puerto de Chancay

El Puerto de Chancay ya está en marcha, pero la infraestructura en torno a este es incipiente. ¿Las empresas están presentado iniciativas logísticas o inmobiliarias para financiar?

Y carreteras, necesitamos mejorar trenes, carreteras para poder mover toda la mercancía, hacer conexiones hacia Brasil, el mercado más importante de Latinoamérica, o sea, tenemos que explosionar esta ventana al Pacífico. Se están acercando muchos empresarios, buscando financiamiento para temas logísticos alrededor del puerto y se irán concretando conforme evolucione el crecimiento del puerto.

¿Son buenas las condiciones para financiar estos proyectos en torno a Chancay?

Igual que si fuera en el Callao; es parte de la dinámica de crédito normal que tenemos en cualquier otro proyecto. El financiamiento sí debería ser de largo plazo.

