En esa dirección, gestoras de fondos internacionales como BlackRock ven posible que ese activo digital alcance una valorización de US$ 700,000 en los próximos años. Dicha opinión tiene base en la expectativa de una mayor aceptación del bitcoin entre los inversionistas de mayor tamaño, fundamentos de adopción que se sostienen a la fecha.

“No hace mucho que se hizo público este comentario (la proyección del CEO de BlackRock sobre el precio de la criptomoneda) y la expectativa no ha cambiado. (La estimación) se dio en un entorno entendiendo perfectamente su postura (de Trump en la presidencia de EE.UU,)”, manifestó a Gestión Nicolás Gómez, head of Latin America iShares y head of Latin America product de BlackRock.

El ejecutivo avala la perspectiva de un mayor interés de los inversionistas institucionales a nivel global por participar en el mercado de bitcoin, aunque no mediante una exposición directa a la criptomoneda sino a través de fondos que cotizan en bolsa, conocidos como ETF.

El bitcoin tocó un máximo de US$ 109,000 a mediados de enero, aunque descendió rápidamente a US$ 74,000 a inicios de abril, tras la imposición de aranceles recíprocos de EE.UU. a una cincuentena de países. Luego, con cierta disposición del mandatario republicano a flexibilizar esas restricciones, el criptoactivo trepó a los actuales US$ 104,500.

Inversiones

Gómez precisó que Ibit, el ETF de bitcoin que forma parte del portafolio de productos de BlackRock, es el que más rápido ha crecido desde su emisión. Así, en apenas 50 días, este vehículo que negocia en Wall Street pasó de cero a transar US$ 10,000 millones y durante su primer año de vigencia incrementó dicho monto a US$ 50,000 millones, detalló.

“Ibit se convirtió en el tercer ETF con más flujos invertidos. Además, es uno de los que más opera en el mercado, de los más líquidos, pues mueve alrededor de US$ 1,000 millones al día”, precisó.

Este vehículo, cuyo subyacente es la criptomoneda, fue listado en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) en febrero del 2024 y al cierre de ese ejercicio acumuló inversiones por cerca de US$ 10 millones, tanto de partícipes peruanos como extranjeros, mencionó.

Fondos locales

El ejecutivo refirió que si bien algunos fondos brasileños y colombianos ya incluyen este ETF en sus portafolios, ello aún no se extiende a los inversionistas institucionales peruanos.

Sin embargo, comentó que esta inversión de los pares de la región se empezó a desarrollar recién al término del año pasado, por lo que los inversionistas institucionales locales podrían encontrar incentivos para hacerlo durante el 2025.

“Aquí nos referimos a family offices, gestores de activos, hedge funds y fondos de pensiones que empiezan a mirar este activo como uno más sobre el cual opinar y tratar de buscar formas de ganarle al mercado”, acotó.

Es un proceso gradual en el que las instituciones peruanas —y del resto de la región— se irán sintiendo cómodas con el rol que pueden tener vehículos compuestos por criptomonedas en sus portafolios, según el especialista,

Así, consideró posible que las AFP empiecen a tomar posición en el mercado de ETF de activos digitales en el 2025.

“En EE.UU. hay empresas de wealth management que ya tienen de 2% a 3% del portafolio en ETF de bitcoin. Yo veo que en Perú se podría ver este año”, afirmó.