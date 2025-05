BCP será muy prudente con los que decidan invertir en bitcoin: su plan Criptococos

El sistema financiero local no es ajeno a esta tendencia y el BCP apunta a ser el primer banco en poner a disposición del público al criptoactivo, confirmó el gerente general de la entidad, Diego Cavero, quien reveló a Gestión algunos detalles.

Para empezar, corroboró que el banco recibió la autorización de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para emprender un piloto con cierto número de clientes y adelantó que el proyecto se llama Criptococos.

En los últimos años se multiplicó a nivel global y en el país el número de exchange o plataformas digitales que permiten a las personas comprar y vender criptomonedas, aunque enfrentan el escollo de carecer de regulación. En el Perú, desde el año pasado se ciñen a la supervisión de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pero solo en lo concerniente a la prevención del lavado de activos.

Las operaciones bancarias, en cambio, sí están reguladas en su totalidad por la SBS.

¿Qué busca el BCP con su proyecto para compra y venta de bitcoin?

La incursión del BCP en el ámbito de los criptoactivos tiene como propósito esencial comprender la tecnología que lo subyace y los usos adicionales de la misma, manifestó Cavero.

“Criptococos tiene como objetivo empezar a aprender de la tecnología que soporta estos activos digitales, que está basada fundamentalmente en blockchain (…) Nos permite aprender un montón de cosas del ecosistema alrededor de las criptomonedas y de la tecnología que soporta eso”, enfatizó.

Diego Cavero sostiene que el bitcoin no es un activo transaccional sino de inversión.

Pero, además de ese aleccionador emprendimiento, el ejecutivo discierne la finalidad que para el público tendrá la nueva oferta del banco: la compra y venta de bitcoin y quizás otras criptomonedas más adelante, e inversión en estos activos.

“El objetivo fundamental es entender los usos adicionales para una tecnología que, en teoría, permite reducir los costos transaccionales de todo lo que tiene que ver con la cadena de pagos internacionales. Entonces, ese es el principal interés y ver si es que hay interés de algunos clientes que evidentemente tendrían que tener un conocimiento un poco más profundo del tipo de activo en que están invirtiendo, porque si se ve la historia del cripto, se puede ganar y perder. Entonces, yo creo que va a venir un poco por ahí”, dijo.

¿Por qué el BCP será muy prudente con los que inviertan en bitcoin?

“Hay que hay que ser bien prudente de a qué clientes dejamos invertir en ese tipo de activos, pues son riesgosos, volátiles y requieren cierto conocimiento”, recalcó.

Evolución del precio del bitcoin en últimos dos meses

En efecto, las variaciones del bitcoin suelen ser bruscas. Tras tocar un máximo histórico de US$ 105,000 en enero último, descendió a US$ 75,000 a inicios de abril, para hoy bordear los US$ 97,000.

Esas fluctuaciones severas hacen dudar a los analistas sobre si puede llegar a cumplir las funciones de una unidad de cambio en las transferencias cotidianas.

El timonel del BCP también disiente del eventual carácter transaccional de la criptodivisa pues tomará tiempo encontrar fácilmente a la contraparte que la acepte. “No es tanto un activo transaccional, sino es más un activo de inversión”, sostuvo.

Luego, aseveró que “si el producto (criptococos) da fuego y le tenemos fe, lo escalaremos (al portafolio habitual de productos que ofrece el BCP)”.

Aunque no precisó si ese último paso se dará este año o el próximo, citó como precedente que la iniciativa cripto se gesta en el mismo centro de innovación en que nació Yape.