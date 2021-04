Debido a la gran cantidad de archivos y aplicaciones con las que trabajamos hoy, debería obligarnos a crear un respaldo de nuestra información. Por ello, y para concientizar a los usuarios y empresas sobre la importancia proteger nuestros datos, desde hace algunos años, cada 31 de marzo, se celebra el ‘Día Mundial del Backup’.

Martina López, Security Researcher de la compañía de seguridad informática ESET, explica que solo el 26% de usuarios realizan backups de forma frecuente; mientras que el 15% asegura no haber realizado uno alguna vez. Además, el 66% de las personas perdieron información por falta de una copia de seguridad, según la encuesta realizada en Latinoamérica en enero 2021.

Asimismo, la importancia de tener accesibilidad a datos o información es vital para las empresas. ”Se trabaja desde el backup de aplicaciones hasta la copia de seguridad de las plataformas que utilizan las organizaciones a través de servidores que realizan copias diarias o dependiendo la necesidad del cliente”, afirma Gabriel Perez Castro, Gerente de Desarrollo de Negocios Cisco para LATAM.

Por otro lado, en Latinoamérica, así como en el mundo, la forma más usada para respaldar información es mediante servicios de almacenamiento en la nube. “El ‘clouding’ es una tendencia que tiene como principal ventaja una gran capacidad de almacenamiento y sencilla portabilidad entre equipos”, confirma Lopéz.

Otro método popular para el almacenamiento de datos es el disco duro; sin embargo, la especialista de ESET advierte que, “si bien cuenta con grandes espacios para el respaldo de nuestra información, es necesario una conexión física para transportar la información”.

Riesgos de no hacer backup

Al no tener una solución de respaldo, los usuarios corren el riesgo de perder su información o víctimas de ataques. “Puede ser mediante ataques de Ransomware, para solicitar un rescate monetario o a través de la falla de un sistema operativo, una eliminación o un problema físico del equipo”, explica López.

Los especialistas en tecnología recomiendan hacer del backup un hábito periódico, dependiendo la información que se almacena, ya que de nada servirá recuperar información desactualizada.

“Lo importante en una solución de backup no es cuando el respaldo se realiza sino que cuando se tenga un incidente, los backup tengan una rápida recuperación de los datos. Si el usuario no realiza la copia de seguridad o la compañía no tiene una solución de backup automática, se corre el riesgo de perder la información y no obtener la más reciente o fidedigna”, afirma el representante de Cisco.

Hoy en día casi el 100% de las organizaciones tiene un sistema de copia de seguridad, pero esta situación difiere en los usuarios finales, donde aproximadamente el 30% no realiza un backup o no de manera periódica, explica el experto de Cisco.

Según reportes de la empresa ESET en Latinoamérica, en el 2019, alrededor de 64% de empresas contaban con respaldos de su información. Particularmente en Perú este porcentaje se acerca más al 60%, señala el informe.

