¿Qué pasó un día como hoy? Revisa el archivo de Diario Gestión.

8 de julio del 2011. Hace 15 años

DÓLAR BAJÓ A S/ 2.73

Banco Central de Reserva sale a comprar dólares para moderar la caída. En las últimas cinco jornadas se negociaron más de US$ 2,400 millones. Prevén que caerá más la próxima semana. El mercado enfrenta una fuerte corriente vendedora de dólares. El BCR volvió a intervenir en un intento para que el tipo de cambio no caiga por debajo de S/ 2.74. En julio, estacionalmente, hay una mayor demanda por los soles.

EFEMÉRIDES. Banco Central de Reserva sale a comprar dólares.

8 de julio del 2016. Hace 10 años

HASTA EN 5% SUBIRÍAN LAS VIVIENDAS EN RESTO DEL AÑO

Se proyecta que 10,000 viviendas se venderán con retiro del 25% de las AFP. A partir de abril, se empezará a registrar una recuperación en la demanda y en la oferta.

El actual ministro de Vivienda y Construcción dejará un proyecto al próximo Gobierno para que el Fondo Mivivienda pueda fondearse con recursos de las AFP con el objetivo de que puedan reducirse las tasas de interés que se cobran por las hipotecas. Provincias. Hay más de 20 proyectos inmobiliarios con 1,550 viviendas para vender. Piura y Chiclayo tienen la mayor oferta.

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8 de julio del 2021. Hace 5 años

INVESTIGAN OTRA ESTAFA TIPO CLAE

SBS advierte que se ofrece rentabilidad de hasta 700% con la captación fraudulenta. La Superintendencia de Banca y Seguros teme que las nuevas modalidades piramidales, como “Telar de Mujeres” y “Flor de la Abundancia”, se extiendan rápidamente por las redes sociales. Réplica. En México y Colombia también se ha dado esta nueva modalidad.