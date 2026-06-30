30 de junio del 2011. Hace 15 años

SUBSIDIARÍAN SOLO EL GLP Y YA NO LAS GASOLINAS

Gana Perú contempla que el fondo de estabilización de precios solo compense las alzas que ocurran en el gas licuado de petróleo. Critica que el Gobierno haya congelado los precios y admite que será un dolor de cabeza realizar el ajuste a partir de agosto. El equipo de transferencia del sector Energía y Minas de Gana Perú cuestionó que el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles haya otorgado subsidios de manera indiscriminada durante el gobierno de Alan García.

30 de junio del 2011. Hace 15 años. Restaurantes top reciben a clientes del NSE C. Frecuencia de asistencia del segmento C es menor que la del A/B, pero muestra tendencia creciente.

30 de junio del 2016. Hace 10 años

200,000 AFILIADOS PODRÁN PAGAR SUS HIPOTECAS CON FONDOS DE AFP

Se retirarán hasta S/ 8,147 millones de los fondos previsionales en el lapso de un año para este fin. Congreso publicó ley que permite usar el 25% de los fondos de pensiones para prepagar créditos hipotecarios vigentes o para comprar una primera vivienda. La amortización de créditos hipotecarios es la alternativa que aprovecharán más rápido los afiliados a las AFP con sus fondos. 21% del crédito hipotecario en el sistema financiero podría ser cancelado. Herido de muerte. El premier Pedro Cateriano dijo que la ley es inconstitucional y que el Gobierno de PPK tendrá el reto de fomentar un debate técnico sobre el sistema de pensiones en el Perú.

30 de junio del 2009. Hace 5 años

RIQUEZA DE PERUANOS BAJÓ US$ 53 MIL MLLS. DURANTE EL ÚLTIMO AÑO

Pasó de US$ 436 mil millones a US$ 383 mil millones, la mayor caída en el promedio de Latinoamérica. La riqueza per cápita retrocedió a su nivel más bajo desde el 2016, al disminuir 13.7%. La riqueza no financiera fue la más afectada frente a la financiera. Sin embargo, la deuda promedio descendió.