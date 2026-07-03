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Redacción Gestión
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¿Qué pasó un día como hoy? Revisa el archivo de Diario Gestión.

3 de julio del 2025. Hace 1 año

INCERTIDUMBRE EN AHORRISTAS DE CAJAS POR PROYECTO DEL CONGRESO

Fepcmac responsabiliza al Legislativo en caso se ocasione crisis en sistema financiero Gremio de entidades ediles emplaza al Parlamento a debatir y pasar al archivo propuesta que implica injerencia política en su gestión y que las debilitaría. “Ruido (por la dilación del Legislativo) nos preocupa mucho, pues puede generar pánico financiero”, sostiene presidente de federación de cajas.

3 de julio del 2025. Hace 1 año

SUBEN SUELDO DE DINA BOLUARTE EN MÁS DEL 120% Y EMPEZARÁ A GANAR S/ 35,568

Expertos observan que no se siguió el conducto regular para la revisión del salario presidencial, lo cual también tendría impacto en la administración pública en general. PCM y y hasta censurados. De S/ 16,000 a S/ 35,568 mensuales pasará a ganar la presidenta Dina Boluarte.

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EFEMÉRIDE. MEF podrían ser citados al Congreso y hasta censurados
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3 de julio del 2025. Hace 1 año

MÁS DE 350 MUNICIPIOS NO HAN EJECUTADO NI EL 10% DE RECURSOS PARA OBRAS

Un informe del (CPC), compartido con Gestión, reveló que casi la mitad de los proyectos de inversión pública de los tres niveles de gobierno (nacional, regionales y locales) tienen cero ejecución al cierre del primer semestre. A junio pasado, hay 22,881 proyectos con ejecución cero (44% del total) y con un presupuesto institucional modificado (PIM) acumulado de S/ 11,674 millones.

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