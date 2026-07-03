¿Qué pasó un día como hoy? Revisa el archivo de Diario Gestión.

3 de julio del 2025. Hace 1 año

INCERTIDUMBRE EN AHORRISTAS DE CAJAS POR PROYECTO DEL CONGRESO

Fepcmac responsabiliza al Legislativo en caso se ocasione crisis en sistema financiero Gremio de entidades ediles emplaza al Parlamento a debatir y pasar al archivo propuesta que implica injerencia política en su gestión y que las debilitaría. “Ruido (por la dilación del Legislativo) nos preocupa mucho, pues puede generar pánico financiero”, sostiene presidente de federación de cajas.

3 de julio del 2025. Hace 1 año

SUBEN SUELDO DE DINA BOLUARTE EN MÁS DEL 120% Y EMPEZARÁ A GANAR S/ 35,568

Expertos observan que no se siguió el conducto regular para la revisión del salario presidencial, lo cual también tendría impacto en la administración pública en general. PCM y MEF podrían ser citados al Congreso y hasta censurados. De S/ 16,000 a S/ 35,568 mensuales pasará a ganar la presidenta Dina Boluarte.

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EFEMÉRIDE. MEF podrían ser citados al Congreso y hasta censurados

3 de julio del 2025. Hace 1 año

MÁS DE 350 MUNICIPIOS NO HAN EJECUTADO NI EL 10% DE RECURSOS PARA OBRAS

Un informe del Consejo Privado de Competitividad (CPC), compartido con Gestión, reveló que casi la mitad de los proyectos de inversión pública de los tres niveles de gobierno (nacional, regionales y locales) tienen cero ejecución al cierre del primer semestre. A junio pasado, hay 22,881 proyectos con ejecución cero (44% del total) y con un presupuesto institucional modificado (PIM) acumulado de S/ 11,674 millones.