¿Qué pasó un día como hoy? Revisa el archivo de Diario Gestión.

26 de agosto del 2011. Hace 15 años

MINERAS PAGARÁN S/ 3 MIL MLLS. CON NUEVAS REGALÍAS

El Gabinete que preside Salomón Lerner obtuvo el voto de confianza del Congreso. MEF anunció que presupuesto para educación y salud en el 2012 tendrá monto histórico. El presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner, se comprometió en 180 días rendir cuentas de su plan.

El acuerdo con los mineros establece que todo posible incremento en los impuestos y regalías “será acreditable contra el nuevo régimen”. El MEM espera inversión de US$ 13 mil en exploración minera hasta el 2016. El MEF recuperará la deuda acumulada en el Tribunal Fiscal, que llega a S/ 30 mil millones.

26 de agosto del 2016. Hace 10 años

“U” EVALÚA DAR MONUMENTAL EN CONCESIÓN PARA CENTRO COMERCIAL

Deuda concursal se planea cancelar con el alquiler o concesión de Campo Mar “U”. El plan de reestructuración de Universitario de Deportes ya está concluido y contempla un cronograma mínimo de 12 años para la cancelación a sus acreedores, revela el administrador temporal, del club, Raúl Leguía.

EFEMÉRIDES. Deuda concursal se planea cancelar con el alquiler o concesión de Campo Mar “U”.

26 de agosto del 2021. Hace 5 años

GABINETE BELLIDO VA AL CONGRESO SIN VOTO DE CONFIANZA SEGURO

Aún hay indecisos en seis bancadas. Presidenta del Parlamento dice que abstención es opción válida. Costo de la deuda del Gobierno sube y otra vez tasa del bono del Perú está cerca del nivel máximo. Bolsa frenó alza y dólar se quedó en S/ 4.09 en jornada en la que se revirtieron las expectativas positivas.