¿Qué pasó un día como hoy? Revisa el archivo de Diario Gestión.

25 de agosto del 2011. Hace 15 años

DESDE ESTE MES SUBIRÁN LAS GASOLINAS

El atraso de los precios locales y la coyuntura internacional son factores que juegan para el aumento. El precio del GLP también se incrementaría, se estima que en 1%. Los combustibles derivados del petróleo registrarán un incremento de precios de entre 3% y 4% en el presente mes, informó el Osinergmin, organismo que debe publicar hoy las nuevas bandas de precios de referencia de esos carburantes para consumo local.

El ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, estimaba una baja en el precio de las gasolinas este mes en vista de que -en ese momento- el precio internacional del petróleo estaba en US$ 84 por barril, y la mencionada banda de precios estaba por debajo, en un promedio de US$ 89 el barril.

No obstante, en las semanas siguientes los precios del petróleo en Estados Unidos, que es usado como referente para el Perú, registraron incrementos (ver nota aparte). El presidente de Osinergmin, Alfredo Dammert, confirmó a Gestión que hoy día ajustarán las bandas que las refinerías toman como referencia para fijar sus precios de venta al mercado local.

EFEMÉRIDES. El precio del GLP también se incrementaría, se estima que en 1%.

25 de agosto del 2016. Hace 10 años

FALTAS EN COLEGIOS PRIVADOS PODRÍAN LLEVAR A LA CÁRCEL A SUS PROPIETARIOS

La iniciativa quedará lista para su pre publicación en setiembre. Minedu afirma que hay “alarma innecesaria”. Se plantean 55 sanciones, en vez de las 40 que hoy están vigentes. Se contempla desde multas hasta la clausura de colegios. El domingo pasado León Trahtemberg calificó de “horror” el borrador del Reglamento de Instituciones Privadas de Educación Básica.

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25 de agosto del 2021. Hace 5 años

POLÍTICA MARCA EL PASO: OTRA VEZ CAE DÓLAR Y SUBE BOLSA

Expectativa sobre el futuro del Gabinete. Mandatario señala que les tiene fe a sus ministros. Por segundo día consecutivo, el tipo de cambio se movió a la baja y se ubicó en S/ 4.093. Castillo confirma que Bellido buscará mañana el voto de confianza. No menciona cambios. BVL trepó 9.5% tras alza del precio de las acciones de todos los sectores, sobre todo consumo e industria.