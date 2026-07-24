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24 de julio del 2025. Hace 1 año

UTILIDADES DE EMPRESAS LÍDERES HABRÍAN CRECIDO A MENOR RITMO

En el segundo trimestre, según datos de la Bolsa de Valores de Lima. Ganancias alcanzarían a S/ 7,900 millones entre abril y junio, 8% por encima del mismo periodo del 2024, aunque distante del 33% obtenido en el primer trimestre. El crecimiento del segundo trimestre respondería esencialmente al buen desempeño de sectores vinculados con la demanda interna, indica el consenso de casas de bolsa.

24 de julio del 2025. Hace 1 año

TRENES LIMA-CHOSICA O LIMA-ICA PODRÍAN MARCAR PAUTA A OTROS FERROCARRILES

Infraestructura tendría novedades entre este y el próximo año. Varios de los trenes en cartera avanzarían durante el resto del año. El Tren Lima-Chosica es un primer reto, pero lo que sigue en lista es aún más ambicioso.

Viabilizar el proyecto del Tren Lima-Chosica, planteado por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), sería más importante de lo que se estima para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Es un primer gran obstáculo para superar en una ruta de ferrocarriles larga. Hay hasta 10 trenes que podrían seguirle la pauta.

EFEMÉRIDES. El Tren Lima-Chosica es un primer reto, pero lo que sigue en lista es aún más ambicioso.

24 de julio del 2025. Hace1 año

ANALGÉSICOS LIDERAN EL CONSUMO EN MERCADO DE MEDICAMENTOS DE VENTA LIBRE

Sin embargo, son las vitaminas y los suplementos de calcio los que registran el mayor gasto por hogar (S/ 55.8 anuales), a pesar de ser demandados solo por el 28% de las familias. Las cadenas de farmacias concentran el 30.4% del volumen total de ventas.

En miles de hogares peruanos, la primera respuesta ante un malestar suele estar a pocas cuadras: una farmacia, sin receta médica y bajo criterio propio. Un reciente estudio de Kantar Worldpanel by Numerator revela cómo opera -con bajo perfil pero alta incidencia cotidiana- el mercado de medicamentos de venta libre (OTC, por sus siglas en inglés).

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