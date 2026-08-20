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20 de agosto del 2021. Hace 5 años

BANCO CENTRAL BUSCA QUE DÓLAR NO PASE LOS S/ 4.11

Autoridad monetaria reforzó intervenciones en el mercado cambiario en los últimos días. Ayer estas operaciones totalizaron US$ 354 millones e hicieron retroceder al dólar de S/ 4.115 a S/ 4.106. El dólar continúa al alza pues a la incertidumbre política local ahora se suman factores externos que ahondan el sentimiento negativo de los inversionistas.

EFEMÉRIDES. El dólar continúa al alza pues a la incertidumbre política local ahora se suman factores externos.

La divisa cerró ayer en S/ 4.106, tras cotizar en S/ 4.096 el miércoles. Sin embargo, durante la jornada trepó hasta S/ 4.115, superando momentáneamente el record vigente de S/ 4.11 marcado el 9 de agosto. Ante ello, el Banco Central de Reserva (BCR) reforzó su intervención en el mercado cambiario con la venta de US$ 155 millones y la colocación de instrumentos derivados por el equivalente a US$ 199 millones.

De esta forma, hizo retroceder al dólar y lo mantuvo por debajo del pico de S/ 4.11. “El Banco Central está mostrando una defensa de la moneda peruana más contundente en las últimas sesiones, señal que se ratifica con la reciente subida de su tasa de referencia de 0.25% a 0.5%”, manifestó una fuente del sistema financiero.

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20 de agosto del 2021. Hace 5 años

VENTAS DE 100 EMPRESAS TOP DE LA BOLSA REBOTAN 82%

TOP 100. Utilidad neta del segundo trimestre fue la mayor de últimos tres años. RENDIMIENTOS. Empresas de metalurgia y cerveceras son ahora las más rentables. METALES. Compañías mineras brillan con márgenes de ganancia promedio de 29.6%. VENTAS. Rotación de inventarios se duplicó en empresas industriales y pesqueras. Rentabilidad patrimonial de las 100 empresas top que listan en la BVL pasó de 0.1% a 4% entre el segundo trimestre del 2020 e igual lapso del 2021.

20 de agosto del 2021. Hace 5 años

FUTURO DEL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO AFRONTA RIESGOS

Ministro de Cultura revela intención de dividir el Mincetur, mientras que el titular de este último lo niega. Exministros afirman que la propuesta existe y esperan que el Congreso la rechace. El ministro de cultura, Ciro Gálvez, anunció durante la inauguración del VIII Congreso Nacional de Arqueología que presentará un proyecto de ley para que la cartera que encabeza también incluya el rubro turismo que actualmente se encuentra bajo jurisdicción del Mincetur.