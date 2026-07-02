¿Qué pasó un día como hoy? Revisa el archivo de Diario Gestión.
2 de julio del 2011. Hace 15 años
HASTA EL MOMENTO YA SE RETIRARON MAS DE S/ 5 MIL MLLS. DE LA CTS
Salieron S/ 2,785 millones en mayo y en junio S/ 2,500 millones, según las entidades financieras. Fondos se destinaron para cubrir gastos y disponer de efectivo. Otro grupo realiza inversiones. El mes pasado, los retiros se moderaron porque las personas también pudieron disponer de parte de su AFP.
2 de julio del 2016. Hace 10 años
ALZA DEL DOLAR EMPUJO SUBIDA DE PRECIOS DE LOS ALIMENTOS Y LAS BEBIDAS EN JUNIO
El 62.6% de los 532 productos que componen la canasta familiar se encarecieron en Lima el mes pasado. La inflación acumulada en los últimos doce meses llego a 3.25% en Lima Metropolitana y a nivel nacional a 3.51%. En 23 de 26 ciudades, la inflacion fue mayor a la registrada en mayo.
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2 de julio del 2021. Hace 5 años
INVERSION PUBLICA REBOTO, PERO AVANCE ES 31% DEL TOTAL DE RECURSOS PARA OBRAS
Salud, uno de los sectores del Gobierno nacional con mayores recursos para proyectos, ejecuta S/ 234.7 mlls. a junio, es decir, un avance de 22.9% respecto a su presupuesto total para obras.
La inversión publica en el primer semestre alcanzo una ejecución de S/ 15,776.3 millones, es decir, 129.9% mas que en similar periodo del 2020, explicado por un “rebote” estadistico (en parte del año pasado, se cerro la economía por la pandemia del covid-19), según Transparencia Económica del Ministerio de Economía (MEF).
El MEF resalto que este monto no solo supera el año pasado, sino que es un record en los últimos 20 años; y esta por encima de lo registrado en el primer semestre del 2018 (año de mayor ejecución entre 2001-2020).