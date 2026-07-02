¿Qué pasó un día como hoy? Revisa el archivo de Diario Gestión.

2 de julio del 2011. Hace 15 años

HASTA EL MOMENTO YA SE RETIRARON MAS DE S/ 5 MIL MLLS. DE LA CTS

Salieron S/ 2,785 millones en mayo y en junio S/ 2,500 millones, según las entidades financieras. Fondos se destinaron para cubrir gastos y disponer de efectivo. Otro grupo realiza inversiones. El mes pasado, los retiros se moderaron porque las personas también pudieron disponer de parte de su AFP.

EFEMÉRIDES. El mes pasado, los retiros se moderaron porque las personas también pudieron disponer de parte de su AFP.

2 de julio del 2016. Hace 10 años

ALZA DEL DOLAR EMPUJO SUBIDA DE PRECIOS DE LOS ALIMENTOS Y LAS BEBIDAS EN JUNIO

El 62.6% de los 532 productos que componen la canasta familiar se encarecieron en Lima el mes pasado. La inflación acumulada en los últimos doce meses llego a 3.25% en Lima Metropolitana y a nivel nacional a 3.51%. En 23 de 26 ciudades, la inflacion fue mayor a la registrada en mayo.

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2 de julio del 2021. Hace 5 años

INVERSION PUBLICA REBOTO, PERO AVANCE ES 31% DEL TOTAL DE RECURSOS PARA OBRAS

Salud, uno de los sectores del Gobierno nacional con mayores recursos para proyectos, ejecuta S/ 234.7 mlls. a junio, es decir, un avance de 22.9% respecto a su presupuesto total para obras.

La inversión publica en el primer semestre alcanzo una ejecución de S/ 15,776.3 millones, es decir, 129.9% mas que en similar periodo del 2020, explicado por un “rebote” estadistico (en parte del año pasado, se cerro la economía por la pandemia del covid-19), según Transparencia Económica del Ministerio de Economía (MEF).

El MEF resalto que este monto no solo supera el año pasado, sino que es un record en los últimos 20 años; y esta por encima de lo registrado en el primer semestre del 2018 (año de mayor ejecución entre 2001-2020).