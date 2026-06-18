18 de junio del 2021. Hace 5 años

DESDE FINALES DE MARZO RESERVAS INTERNACIONALES CAEN EN US$ 7,294 MLLS.

Fuerte descenso se debió, principalmente, a la reducción de depósitos en dólares del sistema financiero y a las intervenciones, por US$ 5,363 millones, del BCR para enfrentar el alza del tipo de cambio. Pese a todo, Perú sigue como uno de los países de mayor blindaje de reservas en la región.

18 de junio del 2021. Hace 5 años. Cotización del cobre cae ante la fortaleza del dólar en el mundo.

18 de junio del 2021. Hace 5 años

SE ENCARECEN EN 25% LOS SEGUROS PARA DIRECTORES Y GERENTES DE EMPRESAS

Medidas que toman altos ejecutivos en contexto de pandemia podrían generar demandas. Se encarecieron en 20% seguros para riesgos cibernéticos, y bajaron hasta en 10% los que cubren vehículos. Los precios de los seguros comerciales subieron, en promedio, 18% a nivel global y 5% en Latinoamérica, en el primer trimestre, según un informe del mercado mundial de seguros de Marsh. En el Perú, los precios de estos seguros, contratados por empresas o negocios,se incrementaron, en promedio, 4%.

18 de junio del 2021. Hace 5 años

EL 70% DE LOS LIMEÑOS YA COMPRA POLLO A LA BRASA POR DELIVERY

Debido a la flexibilización de las medidas de restricción social , el mercado de pollerías en el país llegaría a facturar este año S/ 4,200 millones, un 15% más que el 2020, según proyecta Flanqueo, monitoreo de mercados.