¿Qué pasó un día como hoy? Revisa el archivo de Diario Gestión.

16 de julio del 2021. Hace 5 años

PASITO A PASO SE RECUPERAN EMPLEO Y SALARIOS EN LIMA

Nuevamente trabajadores con empleo adecuado superan a los subempleados en el segundo trimestre. Rebote del PBI en mayo fue mayor a lo esperado al llegar a casi 48%. En junio se estima crecimiento de 16%. Ingreso promedio subió en la capital, pero aún está S/ 133.3 por debajo de los niveles prepandemia. Morosidad de préstamos bancarios cae por ‘castigo’ de entidades a malos créditos y prepagos.

EFEMÉRIDES. Trabajadores con empleo adecuado superan a los subempleados en el segundo trimestre.

16 de julio del 2021. Hace 5 años

DISEÑARÁN DIEZ CARRERAS TOTALMENTE VIRTUALES PARA UNIVERSIDADES PÚBLICAS

Jorge Mori, director general de Educación Universitaria del Ministerio de Educación Universidades públicas de Lima podrían acceder a este esquema. Mayor oferta universitaria debe darse con las actuales universidades y evitar la atomización del sistema. Se alistan las clases semipresenciales en las universidades, y con ello un paso a las carreras completamente virtuales. Jorge Mori, director general de Educación Universitaria del Ministerio de Educación (Minedu), brinda detalles de su avance.

¿Cuál es el proceso que seguirán para la semi presencialidad anunciada por el Minedu? En el 2020, entre la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu) y el Minedu se emitieron normas para la educación remota de emergencia y se autorizó la apertura de talleres con aforos limitados para culminar los ciclos.

16 de julio del 2021. Hace 5 años

FUERZA POPULAR SE REÚNE HOY CON 5 BANCADAS POR PRESIDENCIA DEL CONGRESO

Se intensifican las negociaciones por la mesa directiva Desde APP afirman que es poco probable llegar a un acuerdo con Perú Libre porque no quiere ceder la presidencia. Partido de César Acuña y Renovación Popular entrarán en pugna por encabezar lista.

Perú Libre (PL) actualmente conversa con Acción Popular (AP), Podemos Perú, Somos Perú y Juntos por el Perú con la finalidad de presentar una lista a la Mesa Directiva. Ante esta situación, los demás grupos no se quieren quedar de brazos cruzados y en estos días intensificarán las negociaciones para lograr un acuerdo y presentar una lista de oposición. Gestión conoció que entre hoy y mañana APP, Avanza País, Renovación Popular (RP) y Fuerza Popular iniciarán, por separado, una segunda ronda de diálogos.