¿Qué pasó un día como hoy? Revisa el archivo de Diario Gestión.

1 de julio del 2011. Hace 15 años

JUNIO EN ROJO: CAE LA BOLSA, 26 FONDOS MUTUOS Y LAS AFP

Rendimiento en la bolsa bajó 12.5%. Ganancias de 27 fondos mutuos no superaron el 1.1%. 11 de los 12 fondos de las AFP tuvieron rentabilidad negativa. Dólar descendió ayer hasta S/ 2.74. La incertidumbre postelectoral ocasionó una fuerte caída en la mayoría de las alternativas de inversión. La valorización de las empresas que cotizan en bolsa disminuyó en US$ 8,380 millones.

El -27.88% fue la rentabilidad de la acción minera que más perdió el mes pasado. -13.9% fue el rendimiento del paquete de acciones peruanas que se cotizan en Wall Street. -12.67% fue la rentabilidad del fondo mutuo con peor rendimiento durante junio. -7.4% fue el rendimiento promedio del fondo 3 que administran las AFP.

Dólar descendió ayer hasta S/ 2.74.

1 de julio del 2016. Hace 10 años

HAY MÁS PERSONAS QUE SACAN DINERO DE TARJETAS PARA LLEGAR A FIN DE MES

A abril de este año, las deudas con las tarjetas de crédito por el retiro de dinero en efectivo han aumentado en 37.7%. Repunta el endeudamiento con plásticos de menores de 30 años, expandiéndose el saldo de sus deudas en el último año. El 33.3% del total de las deudas con tarjetas de crédito proviene ahora del retiro de dinero en efectivo, cuando hace un año ese porcentaje era de 29.4%. Se estima que alrededor del 30% de los 2.8 millones de tarjetahabientes con deuda, unos 840,000, han sacado efectivo de cajeros.

1 de julio del 2021. Hace 5 años

LOS PROVEEDORES DEL ESTADO TENDRÁN MÁS FACILIDAD PARA COBRAR

Nueva ley establece que órdenes de compra que emitan las instituciones públicas tendrán carácter de título valor. De esta forma, proveedores podrán negociar con empresas de factoring, así como la banca, a fin de adelantar periodo de cobranza de 120 días a solo ocho, o incluso menos.