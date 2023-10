Estas tarjetas surgieron antes de la pandemia en Norteamérica, por el año 2019, con el objetivo de crear un producto financiero que vincule a la marca y al influencer. Hoy, son una de las modalidades más aplicadas en Estados Unidos por parte de los servicios de lujo que quieren incrementar su alcance.

Gestión conversó con Sergio Cuervo, jefe de marketing de ESAN para conocer más sobre las tarjetas OTH. “Se juntan empresas que quieran ser auspiciadas por influencers y se habilitan los servicios para que puedan postear lo que están haciendo. Preferentemente en Instagram, porque es una red social que tiene genera mayor impacto”.

En la misma línea, Eliana Gávez, especialista en gestión comercial y marketing con influencers, agregó para Gestión que “esta línea de crédito empieza con US$ 50,000 o US$ 70,000 a más, pero va a depender de cómo va funcionando estos influencers a nivel de alcance y cómo colaboran con las marcas. Estas empresas pueden recargar las tarjetas o aumentarle la línea de crédito conforme mejore el alcance”.

¿Qué se requiere para tener una tarjeta OTH?

La especialista detalla que, para que un influencer sea considerado y se le otorgue una tarjeta OTH, debe tener un mínimo de seguidores requerido para asegurar el impacto del contenido que genere.

“En Estados Unidos, el modelo de negocios funciona captando a estos influencers que generan mucho contenido y el alcance que generan. Deben tener mínimo 100,000 seguidores porque las marcas miden el alcance, la publicidad que generan y la monetización. El depósito se medirá por el impacto que tienen estas figuras en la industria”, explica Eliana Gálvez.

Actualmente, la gestión de marca a través de los influencers juega un papel importante dentro de las estrategias que buscan las organizaciones. Las empresas combinan su estrategia convencional de gestión de branding con el uso de influencers porque ambas partes suelen ganar.

En este proceso, las marcan van a definir qué público esperan atraer y, dependiendo de ello, van a aceptar trabajar con un influencer que posea estos seguidores.

“El campo de acción que tengan es importante. Hay marcas que son más globales y requieren influencers que son internacionales. A ellos también se los segmentan por categoría, hay algunos que están vinculados a los temas de belleza, gastronómicos, que buscan la diversión, etc”, afirma Sergio Cuervo.

Beneficios de tener una tarjeta OTH

Cuando un influencer recibe una tarjeta OTH puede ingresar a varios establecimientos, entre ellos, “restaurantes normales, lujosos, los principales centros nocturnos de la ciudad, temas de belleza, cuidado del cuerpo, gimnasio, hoteles y viajes”, asegura Eliana Gálvez.

Por su parte, el especialista de ESAN añade que estos servicios se ubican en “Estados Unidos, solamente está en algunas ciudades: Nueva York, Los Ángeles, Miami, entre otras. Sin embargo, se desconoce el máximo de aporte que puede recibir un influencer, pero se sabe que este monto va incrementándose y se generan mayores beneficios a medida que incremente el número de seguidores, porque esto permite que las marcas se quieran relacionar contigo a través de estos medios”.

Por otro lado, los influencers también corren el riesgo de que OTH Network les cancele estas tarjetas, o que caduquen, ya que otra de las responsabilidades que tienen las figuras es asegurar una proyección en sus métricas manteniendo una buena imagen.

“Si bien es cierto, pueden cumplir con los requisitos, pero también se analiza en cuánto tiempo obtienen estos seguidores, y esta información sirve para proyectar y tomar una decisión. Por otro lado, el influencer tiene un compromiso con la sociedad porque tiene el respaldo de las marcas. Si está en problemas o aparece en medios por cosas negativas, y esto no le interesa a estas marcas, seguramente le quitan el apoyo. La imagen es importante”, afirma Jorge Cuervo.

Otro punto importante en el compromiso de ambas partes. Eliana Gálvez añade que las empresas esperan del influencer un alcance mensual, entonces, tendría que bajar el alcance, la publicidad generada y que la tarjeta tenga un buen uso también. “Estas tarjetas están generadas por un tiempo para usarlas. Al inicio, el modelo americano inicio con uno a dos años, Ahora, el tiempo se ha reducido. Todo va a depender del contenido que se produce”.

¿El pago con las tarjetas OTH podría aplicarse en Perú?

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria del Perú todavía no ha regulado totalmente las actividades que realizan los influencers. Por ello, es difícil que estos cuenten con una tarjeta de crédito o que puedan tener un historial crediticio.

Eliana Gálvez opina que “en el Perú hay un problema con los influencers. Recién la Sunat se ha puesto las pilas tributen ahora que ganan bastante dinero y viven solo de eso. Al tributar, lo que se pide a las grandes marcas es que esto sea bancarizado y que los influencers generen un recibo por honorarios. Como hay un tema legal, será más fácil que el sistema financiero pueda controlar los ingresos”.

Finalmente, la experta en marketing digital menciona que “implementar el modelo acá será muy osado porque no existe la suficiente cultura del manejo entre la marca y la entidad bancaria para saber cómo los influencers funcionan. Hasta que no termine de ser una actividad totalmente regulada, va a tener que pasar un tiempo para que aplique porque las entidades bancarias no ven a los influencers como una persona totalmente confiable. Sus ingresos son variables, salvo tengan un contrato de exclusividad”.

Por su parte, Jorge Cuervo indica que “no es una mala idea, pero hay que tener en cuenta nuestra realidad. Acá hay influencers que tienen muchos seguidores, pero no creo que tengan más de 1,000 millones de seguidores. Acá hay mucho canje. Se debería hacer una segmentación de cada influencer, cuál es el público al que se dirige, quiénes lo siguen. Con eso se podría desarrollar el servicio que no deja de ser interesante”.

