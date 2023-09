En la actualidad, el marketing de influencers está teniendo un impacto significativo, por lo que cada vez son más las grandes empresas que optan por asociarse con reconocidos creadores de contenido con la finalidad de impulsar su marca o proyectos.

De acuerdo con un informe de IZEA, los patrocinios de contenidos de vídeo son los mejor pagados para los influencers, ya sea en las plataformas TikTok, Instagram, Twitch o YouTube.

Statista señala que mientras que un post patrocinado consistente en una imagen publicada en Facebook, Instagram, Pinterest o Twitter obtuvo una media de entre US$ 642 y US$ 1,643 en el 2022, un vídeo publicado en YouTube, TikTok o una historia de Instagram obtuvo alrededor del doble, con una media de entre US$ 2,102 y US$ 2,784.

Sin embargo, esto sigue siendo significativamente más barato que patrocinar un vídeo en Twitch, que costaba una media de US$ 4,373 en el 2022.

Las publicaciones combinadas de historias de Instagram y TikTok y las de historias de Instagram combinadas con YouTube representaron las opciones más caras para los anunciantes: una media de US$ 6,444 y US$ 12,007, respectivamente.

El informe también muestra que los costos de las campañas de marketing de influencers se han disparado en los últimos años. En el 2022, el post medio de pago reportó más de US$ 1,100 a los creadores de contenidos. En 2015, esa cifra era de sólo US$ 25.

Cabe mencionar, que en los últimos años, y a raíz de la pandemia, una de las plataformas que más ha crecido es TikTok. De acuerdo con Statista, la red social ingresó cerca de US$ 9,400 millones en el 2022, lo que supone un aumento de casi el doble en comparación con el año anterior.

La plataforma tiene la tasa de crecimiento de uso más rápida en comparación con otras en América Latina y se espera que alcance alrededor de 173.3 millones de usuarios para 2025.