Eso no habría sido posible sin Julien’s Auctions, una casa especializada en el comercio de recuerdos de famosos. Vendió el vestido a Ripley’s Believe It or Not! en 2016 por un récord de US$4,8 millones y ayudó a Kardashian a negociar el préstamo para la velada de 2022. Poco después, un fan de Monroe llamó a Julien’s ofreciendo US$ 10 millones para comprar el traje, pero Ripley’s rechazó la oferta y prefirió conservarlo como un trofeo.

Según Darren Julien, fundador de Julien’s, este episodio demuestra que los objetos de valor, como las obras de arte, se consideran cada vez más una inversión alternativa que puede generar beneficios lucrativos. La casa de subastas, con sede en Los Ángeles, quiere abrir su primera oficina asiática en Hong Kong para aprovechar el auge del negocio en la región. Como muestra de que la cultura pop se está extendiendo más allá de Estados Unidos, un conjunto de trajes que usó la banda coreana BTS en el vídeo musical Dynamite se vendió recientemente por más de cuatro veces la estimación máxima.

“La gente mira esto como si fuera el mercado de valores”, dijo Julien, de 55 años, en una entrevista realizada en abril desde Hong Kong, y añadió que los compradores le preguntan a menudo quiénes serán los próximos artistas “blue chip” que deberían agregar a su cartera. “Intentan predecir quién va a tener una carrera longeva y quién va a revalorizarse con el tiempo”.

Si bien las altas tasas de interés y la volatilidad de la economía han perjudicado las ventas de arte, el mercado de recuerdos ha crecido y se espera que alcance los US$ 762,000 millones en 2032, frente a los US$ 475,000 millones del año pasado, según Econ Market Research. Asia ha sido el motor del crecimiento de los artículos de colección de lujo, con un aumento de las ventas en Hong Kong del 33% entre 2021 y 2022, según el informe sobre arte y finanzas de 2023 de Deloitte. Por otra parte, el estudio destacaba que los bancos privados y las family offices destinaban en promedio casi el 11% de sus activos a arte y objetos de recuerdo.

Estos artículos alcanzan fácilmente cifras millonarias: en 2020, Julien’s vendió la guitarra que Kurt Cobain, de Nirvana, tocó en el histórico concierto MTV Unplugged de 1993 por la cifra récord de US$ 6 millones, y en noviembre un cliente compró otra que perteneció a Eric Clapton por US$1,3 millones. La casa de subastas rival, Sotheby’s, vendió en febrero seis zapatillas deportivas de Michael Jordan por US$ 8 millones, mientras que una tarjeta de novato firmada por la leyenda del baloncesto se vendió por más de US$ 1 millón en una subasta de Christie’s hace dos años.

El mercado ha atraído a grandes nombres financieros y de empresas. En 2021, el multimillonario de los fondos de cobertura Steve Cohen y un grupo pagaron US$ 853 millones para privatizar Collectors Universe, propietaria de la principal empresa de clasificación de tarjetas coleccionables deportivas, antes de adquirir la tienda de artículos deportivos de colección Goldin Auctions por una cantidad no revelada. El mes pasado, eBay Inc. anunció que compraría Goldin y vendería su plataforma de almacenamiento de tarjetas coleccionables a la empresa de clasificación.

A Julien’s le ha ido bien en su negocio. Las ventas anuales se han duplicado desde el comienzo de la pandemia de covid en 2020 a más de US$ 50 millones en 2023, con el objetivo de alcanzar los US$ 200 millones en los próximos cinco años, explicó Julien. La empresa, que actualmente cuenta con unos 40 empleados y recibió el respaldo de la firma de gestión patrimonial Geller & Co., nombró el año pasado director ejecutivo a David Goodman, veterano del mundo del arte y el entretenimiento.

La empresa quiere aumentar su clientela asiática hasta el 40%, frente al 20% actual y casi el 60% estadounidense. Para su primera exposición en Hong Kong, Julien’s presentó en enero una colección de cuadros y muebles del editor de la revista Playboy, Hugh Hefner, así como prendas de Marilyn Monroe, que recaudó más de US$ 4 millones en una subasta celebrada en marzo. El mes pasado, la empresa organizó una exposición de vestidos de la princesa Diana que se subastarán en junio.

La expansión de Hong Kong se produce en un momento en que las principales casas de subastas internacionales están aumentando su presencia en el centro financiero. Sotheby’s abrirá una casa de dos pisos en julio, mientras que Christie’s inaugurará su nueva sede en uno de los rascacielos más nuevos de la ciudad en septiembre. El año pasado, Phillips Auctioneers amplió sus oficinas y su personal en Hong Kong.

Julien creció viendo subastas de ganado en la Indiana rural y desde muy temprano supo que quería ser subastador. Tras terminar la escuela secundaria, ingresó a una empresa de subastas de vehículos clásicos y conoció a celebridades como Johnny Cash, Jay Leno y Jerry Seinfeld. Se trasladó a California con Sotheby’s en 1999 antes de fundar Julien’s en 2003.

Al año siguiente, Julien conoció a Martin Nolan, actual director ejecutivo y cofundador de la empresa, en una fiesta en una galería. Por aquel entonces, Nolan era asesor financiero en Merrill Lynch e intentaba atraer a Julien como cliente. Julien le dijo que no tenía dinero y, en cambio, convenció a Nolan para que se uniera a su empresa en 2005 y le ayudara a hacer crecer la casa de subastas.

“Cuando les dije a mis jefes de Merrill Lynch que me iba a Julian’s Auctions, se quedaron atónitos: los objetos de interés se consideraban chatarra”, cuenta Nolan. “Ahora, 20 años después, la gente se da cuenta de que esto no es chatarra. Es parte de nuestra historia: nuestra historia política, nuestra historia real, nuestra historia de la cultura pop. Es una obra de arte”.

