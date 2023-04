SKKY Partners ahora tiene casi una docena de empleados y espera superar los 15 para fines de este año, según Jay Sammons, de 47 años y exsocio de Carlyle Group Inc., quien cofundó la firma con Kardashian el año pasado.

“Hemos avanzado mucho en solo unos pocos meses y esperamos ver que nuestras primeras inversiones cobren vida”, dijo Kardashian, de 42 años, en un comunicado enviado por correo electrónico, y enfatizó que la firma tiene “un equipo increíblemente diverso y una cultura dinámica”.

El equipo incluye a seis mujeres y dos empleados que se identifican como LGBTQ. La nueva directora de operaciones de la empresa, Kaitlin May, trabajó anteriormente para Apollo, Citigroup Inc. y Putnam Investments, donde fue jefa de gestión institucional global.

Brittany Serafino, quien venía desde L Catterton, y Zachary Litner, que antes trabajaba en Bain Capital, se sumaron al equipo como vicepresidentes.

SKKY, con sede en Boston, invierte en productos de consumo y en la industria de medios de comunicación. Kardashian y Sammons son socios coadministradores y cofundadores.

Si bien Kardashian se hizo famosa por el programa de telerrealidad “Keeping Up With the Kardashians”, también ha creado una serie de empresas, incluida la compañía de ropa interior Skims. Sammons, quien trabajó 17 años en Carlyle, tiene experiencia en inversiones como Beats by Dre, la compañía de cuidado de la piel Philosophy y la empresa de cosméticos Beautycounter.

La nueva firma también contrató a Riyanka Ganguly, exempleada de Blackstone Inc., como asociada sénior. Ashley Baxter, que trabajó en la firma de inversiones de crecimiento Stripes, se unió como asociada. También se incorporó como director de finanzas a Mark Urso, procedente de Petra Funds Group, y el año pasado la firma contrató como director gerente a David Brisske, proveniente de Permira.

“Kim y yo hemos experimentado el poder de equipos diversos y culturas altamente inclusivas que generan el pensamiento más impactante y creativo de todos”, dijo Sammons. “Es la forma correcta de tomar las mejores decisiones, y la forma en que estamos construyendo SKKY no es diferente a eso”.