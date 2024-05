Más de 80 joyas pertenecientes a la colección privada de la cantante británica Shirley Bassey saldrán a subasta en París el próximo mes de octubre, según anunció este miércoles la casa de pujas Sotheby’s.

Entre las piezas que podrán adquirirse el 10 de octubre hay obras de Cartier, Van Cleef & Arpels y Piaget, así como un buen número de relojes.

En un comunicado, Sotheby’s explicó que la artista de origen galés, de 87 años, muy conocida por haber puesto la voz a la banda sonora de películas de la serie de James Bond como ‘Diamantes para la eternidad’, es aficionada a coleccionar joyas desde sus inicios como cantante.

Cada artículo subastado en la puja representa un momento particular en la carrera de Bassey, que entre otras distinciones es Dama del Imperio Británico y miembro del Salón de la Fama de los premios Grammy.

“Coleccionar joyería, para mí, es como coleccionar recuerdos, y esta colección está llena de ellos. Todas las piezas tienen un sentido y cuentan una historia, ya las comprase para mi o me las regalasen”, declaró Bassey.

“Me enamoré de la joyería cuando descubrí por primera vez las perlas naturales como una cantante que comenzaba, y me compré mi primera sarta de perlas, la primera pieza de joyería que me compraba”, añadió.

Para la cantante de Cardiff, su pasión por los diamantes precedió incluso su grabación del tema principal de ‘Diamantes para la eternidad’: “De hecho, acepté cantar la canción porque me sonaba verdadera y por cómo me sentía entonces, y me sigo sintiendo ahora, sobre los diamantes”.

Entre los artículos de mayor valor figuran un collar de diamantes, con un valor estimado de entre 270,000 y 320,000 euros, y un conjunto de diamantes y oro creado por Cartier y valorado entre 200,000 y 250,000 euros.

La colección se expondrá en el Grimaldi Forum de Mónaco del 10 al 11 de mayo, y en Sotheby’s en Londres del 24 al 29 de este mismo mes, para trasladarse a París desde el 4 de octubre hasta día de la subasta.

