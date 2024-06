En la actualidad, cada vez más diseñadores y confeccionistas se dedican a elaborar prendas de tallas grandes, respetando la diversidad de los cuerpos. Estos profesionales apuestan por piezas únicas que elevan el estilo, el glamour y el buen vestir de muchos peruanos.

Susana Saldaña, representante de los comerciantes de Gamarra, explicó a Gestión que en los últimos 10 años los diseñadores han desarrollado nuevas estrategias para captar a un nuevo público que busca romper con los estereotipos y demostrar que tanto hombres como mujeres pueden ‘estar a la moda’.

Así, en esta última década, crecieron un 200% en la confección y diseño de estas prendas. Además, precisó, cada año son más los comerciantes que abren tiendas dedicadas a este rubro.

“La moda plus size es una necesidad que siempre ha existido. Muchos diseñadores de ropa han sido conscientes de que esta moda no ha recibido la atención y visibilidad esperada. Sin embargo, ahora existen muchas marcas en Gamarra que trabajan con tallas grandes y apuestan por estos conceptos en la moda, buscando la inclusión”, expresó.

“El crecimiento económico en este sector es positivo. Al año se pueden generar grandes ventas de ropa plus size que se distribuye en Lima y otras regiones del país, brindando a los comerciantes más opciones de venta de productos. Puedes encontrar ropa desde S/ 25, variando según el diseño y la marca de cada diseñador”, agregó.

‘Musa Plus Perú’

Prendas cruzadas

Algo que resaltó Saldaña, es que hay que tener en cuenta que en este emporio comercial cada tienda tiene su propia línea.

“Se está observando que los diseñadores crean prendas especializadas según el tipo de corte. Por ejemplo, algunos diseñan y venden jeans, otros optan por blusas, camisas o ropa sastre. Aún no hay prendas que combinen diferentes tipos, pero eso no está mal, ya que permite a cada confeccionista dedicarse y explotar todo su talento al crear tallas grandes”, dijo.

“Hay un mayor concepto en la moda; ya no solo se crea ropa en tallas small, medium y large. Ahora, más tiendas dirigen sus negocios a tallas XL, XXL y XXXL. Ya no importa la talla; puedes estar a la moda en todo momento”, agregó.

Gloria Castillo Carrión, modelo plus size

Redes sociales e influencers

De acuerdo con Susana Saldaña, Gamarra está visibilizando más la venta y confección de ropa plus size debido a las redes sociales. Incluso, comentó que los dueños de las tiendas dedicadas a este rubro buscan a influencers de tallas grandes para que las personas rompan con los miedos de poder lucir una prenda grande.

“A muchas mujeres y hombres les daba vergüenza ir a una tienda y pedir una blusa XXL o un jean talla 38, pero eso ha ido desapareciendo con los años. No vamos a negar que existen muchas tiendas que venden ropa de talla ‘estándar’, pero también hay más tiendas que ofrecen prendas a buen precio y en tallas para todos los cuerpos”, indicó.

“Las influencers también son grandes aliadas al momento de publicitar los productos, y este concepto se está utilizando mucho en Gamarra. Son muchas las tiendas que tienen cuentas en TikTok y buscan a personas con tallas reales, cuerpos reales y tallas completas para mostrar al público que todos podemos lucir bien con una talla adecuada”, añadió.

La moda no “IncoModa”

Gloria Castillo Carrión, modelo plus size y dueña de la marca de tallas grandes ‘Musa Plus Perú’ (venta online), comentó para nuestro medio que un gran desafío para los diseñadores y empresarios dedicados a este rubro es que son pocas las tiendas grandes que apuestan por estas prendas.

“Aún podemos ir a una tienda comercial y encontrar una talla M que parece XS o, si vamos a comprar un pantalón, podemos encontrar que la talla 34 es un 30. Falta mucha sensibilidad por parte de estas tiendas que no usan moldes con tallas completas y hacen que el comprar ropa sea un martirio porque no encontramos tallas”, expresó.

“Cuando abrí mi tienda, me enfoqué en romper esos estereotipos y eliminar el miedo de ir a una tienda donde desde la entrada te dicen que no hay tu talla. Por eso, tengo este espacio para que las mujeres se sientan libres de lucir un crop top, una minifalda, un brasier con encajes y ropa interior sensual, sin importar la talla . Me enfoqué en que todas podemos lucir bellas, ya sea siendo delgadas o de tallas grandes”, manifestó.

‘Musa Plus Perú’

“Todo entra por los ojos”

Castillo señaló que ahora las modelos de tallas grandes son más cotizadas, lo cual indica que más personas están adquiriendo estas prendas, reflejando un crecimiento económico en este sector.

“Puedo decir que mis ventas se han incrementado en los últimos años. Ya hay un concepto más definido de vender y comprar prendas plus size. Además, hay más responsabilidad emocional, porque para comprar ropa de talla grande, necesito ver a una chica con la que me sienta identificada. Por eso, yo misma modelo las prendas que vendo”, mencio.

Por su parte, Katty Alemán, diseñadora de modas y dueña de la marca OMG, sostiene que es necesario que las marcas de ropa brinden más diversidad en sus prendas para que las personas no se vayan con la sensación de no haber encontrado su talla.

“Todo diseñador enfocado en la inclusión debe ser consciente de diseñar prendas para todos los cuerpos y estilos. Atrás quedó el concepto de que ‘solo está hecho para mujeres delgadas’. Ahora es importante expandir las tallas, diseñar sin miedo ropa XL, XXL y tener moldes completos, ya que en nuestro país hay una diversidad de cuerpos”, indicó.

Gloria Castillo Carrión, modelo plus size y dueña de la marca de tallas grandes ‘Musa Plus Perú’,

