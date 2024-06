“Mi marca se caracteriza por representar mi amor por el color. Trabajamos con siluetas de tejidos muy típicas de nuestro país, pero desde una forma más contemporánea. Entonces, yo no encontraba piezas de maternidad que sean funcionales y, al mismo tiempo, atractivas visualmente. Además, no quería hacer una inversión en prendas que, posteriormente al embarazo, no iba a poder utilizarlas porque mi cuerpo iba a seguir cambiando”, detalla la diseñadora.

Bajo ese concepto, la línea A.Y. Maternity busca ofrecer la versatilidad que una mamá moderna necesita. Las prendas, elaboradas con bonafil en tejido y lycra PET, cuentan con elementos funcionales como botones internos que ajustan el ancho para adaptarlo mientras va creciendo el vientre de la madre.

“No me sentía cómoda con el clásico pantalón de maternidad con una tira adaptable de algodón a la cintura, así que desarrollamos un pantalón con broches internos que pueda ser regulado por la misma mami mientras crece su pancita. Además, nuestras chaquetas puffers cuentan con broches adaptables en los laterales, con el mismo objetivo: que después de la gestación pueda seguir siendo usadas”, detalla Annaiss.

El reto de la maternidad

La diseñadora asegura que siempre quiso vivir una maternidad a su ritmo, es decir, sin dejar su trabajo de lado. Contrario a los estereotipos que existen sobre esta etapa, Yucra asegura que su trabajo y proceso creativo floreció aún más después de saber que estaba embarazada. Por eso, no conforme con incursionar con una línea de maternidad, la diseñadora decidió sumar dos líneas dedicadas a niños y bebés.

“ Amo lo que hago y quería poder, de alguna manera, incluir esta nueva etapa de mi vida a través de mi trabajo. Gracias a esa inspiración hemos podido tener la la fuerza para desarrollar esas 3 líneas al mismo tiempo. En realidad, hemos ido corriendo con los tiempos para el desarrollo del concepto de la colección”, precisa.

Por otro lado, sobre los retos que supuso Motherland, Annaiss precisa que la línea para bebes fue quizás la más demandante, ya que tuvo que volver a los orígenes de su marca, empleando fibras naturales y tejidos hipoalergénicos.

“En el caso de A.Y. BABY si estamos usando tacto algodón para los sets, ya que es una fibra hipoalergénica. Es un material perfecto para bebés con alergias y el forro se nuestras mantitas son de algodón 20/1″, apunta.

Por su parte, la línea para niños A.Y. KIDS mantiene el mundo alegre y lleno de color característico de su línea para adultos: “Estamos usando una paleta de color variado, iconografías originales en piezas acolchadas y también con accesorios tejidos en crochet. Estoy muy ilusionada, porque esto no solo es una etapa, sino que es la incorporación definitiva de 3 nuevas líneas permanentes para la marca Annaiss Yucra”, finaliza.

DATO

Todas las piezas de la colección Motherland vieron la luz el 24 de mayo en un ‘pop-up store’ en Once Studio, donde también se presentaron las prendas de su colaboración con Levi’s.

SOBRE EL AUTOR Xenia Martinez Periodista curiosa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con experiencia en coberturas políticas, sociales y de economía para diversas plataformas (web, radio y televisión). Actualmente, en cubro los sectores inmobiliarios, retail, startups, tecnología, gastronomía y managment en la secciones Negocios y Estilos, del diario Gestión.