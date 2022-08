Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, hoy en día Meta, no solo ha batido récord por ser en el 2018 la persona más joven en aparecer en la lista de Forbes, sino también por haber vendido la casa más cara en la historia de San Francisco, en el estado de California, Estados Unidos.

Así podemos ver que el influyente magnate no solo triunfa en sus negocios de tecnología, sino que además sabe apuntar en cuanto al rubro inmobiliario. Y es que la exclusiva casa, que compró en noviembre del 2012 por US$ 10,000,000, ha logrado venderla en US$ 31,000,000.

¿CÓMO ES LA CASA QUE VENDIÓ MARK ZUCKERBERG A PRECIO RÉCORD?

De acuerdo con el portal The Real Deal, La residencia, ubicada en el exclusivo barrio de Dolores Heights, llegó a contar en su momento con una extensión de 7,368 pies cuadrados (684 metros cuadrados), con cuatro baños y con cuatro recámaras. Todo eso fue antes de las remodelaciones y ampliaciones que hizo Mark entre el 2014 y 2015 y que generaron quejas de los vecinos.

En ese periodo amplió el primero, el segundo y el tercer piso, mientras que también solicitó autorización para trabajar en el cuarto nivel.

Entre las habitaciones y espacios que incluyó se encuentran una sala de cine, una oficina, una cava de vinos y un bar, todos ellos en el primer nivel, mientras que en el área de jardín mandó a construir un invernadero.

La mansión se encuentra cerca de Mission District y el Zuckerberg San Francisco General Hospital and Trauma Center. El multimillonario tecnológico posee varias otras propiedades en Silicon Valley, Lake Tahoe y Hawái.

La casa que vendió el creador de Facebook (Foto: I-decoración.com)

¿POR QUÉ SE TRIPLICÓ EL VALOR DE LA CASA?

La casa que Mark Zuckerberg, de 38 años, fue adquirida por el magnate en noviembre del 2012, por US$ 10,000,000. Luego de invertir un millón de dólares en remodelaciones, la ha logrado vender en US$ 31,000,000.

El inmueble triplicó su valor en 10 años, debido a la plusvalía de la zona, pero también a las mejoras y a las ampliaciones que Zuckerberg le hizo a la casa que data del año de 1928.

¿QUIÉN ES EL COMPRADOR DE LA CASA DE MARK ZUCKERBERG?

Se desconoce el nombre del comprador, pero se sabe que es de la localidad de Delaware. La documentación para la transferencia de la casa se envió a Michael Gordon, un abogado que se especializa en fideicomisos y planificación patrimonial.