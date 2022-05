Elon Musk, el hombre más rico del mundo, quiere pagar US$ 43 billones por Twitter, pero no tiene casa y tampoco quería comprar un colchón nuevo para la cama que compartía con su esposa. Increíble, ¿no? Pero es una verdad que el mismo magnate ha confesado.

El multimillonario se viene enfrentando al directorio de la red social Twitter porque quiere convertirse en el mayor accionista, haciendo una poderosa oferta, pero en una entrevista indicó que en realidad no tiene donde vivir.

La revista Forbes lo destaca a Elon Musk como el hombre más rico del mundo con una fortuna de US$ 219 mil millones, pero el nacionalizado estadounidense asegura que no vive rodeado de lujos y hay personas que corroboran la historia.

¿DÓNDE VIVE ELON MUSK?

Elon Musk, el hombre más rico del mundo, dice no tener ni siquiera una casa en donde dormir y por eso vive de casa en casa de sus amigos. El fundador de Tesla y SpaceX, en una entrevista con el organizador en jefe de las conferencias educativas TED, Chris Anderson, sorprendió a más de uno con su revelación.

El hombre más rico del mundo dijo que no tiene casa propia y que se queda a dormir en los sofás de sus amigos porque no le gustan los hoteles.

“Ahora mismo ni siquiera tengo una casa, me quedo literalmente en casa de amigos... Si viajo a la zona de la bahía, que es donde está la mayor parte de la ingeniería de Tesla, básicamente voy rotando por las habitaciones libres de amigos”, dijo Elon Musk en la entrevista dada el 15 de abril de 2022.

Aclaró que no gasta en lujos y aclaró que no tiene un yate ni se va de vacaciones, aunque es famoso por tener un jet personal. “No es que mi consumo personal sea elevado. Quiero decir, la única excepción es el avión, pero si no uso el avión entonces tengo menos horas para trabajar”, afirmó, antes de reconocer que su riqueza neta era, sin embargo, “descabellada”.

Este es el Gulfstream G650ER. el jet privado de Elon Musk, que cuesta 65 millones de dólares. (Foto: Transponder)

Casa alquilada

En mayo de 2020, el magnate tuiteó su intención de vender todas sus posesiones y que “no tendría casa”. En agosto de 2021, Business Insider informó que se creía que Musk vivía en una pequeña casa prefabricada de US$50,000, que alquila a SpaceX.

¿POR QUÉ LA NOVIA DE ELON MUSK DIJO QUE EL MAGNATE VIVE COMO POBRE?

En una entrevista con Vanity Fair, Grimes, la pareja de Musk dijo que a veces vivía “por debajo del umbral de la pobreza”. Y, de hecho, se negó a comprar un nuevo colchón después de que su lado tuviera un agujero, dijo ella.

En 2015, el cofundador y entonces CEO de Google, Larry Page, dijo que a veces Musk, cuando está de visita Silicon Valley, le enviaba un correo electrónico y le decía: “No sé dónde quedarme esta noche. ¿Puedo ir?”.

¿QUIÉN ES ELON REEVE MUSK?

Elon Reeve Musk, nació el 28 de junio de 1971, en Pretoria, Sudáfrica. Es un emprendedor, programador y magnate sudafricano, nacionalizado canadiense y estadounidense. Es Cofundador de PayPal, SpaceX, Hyperloop, SolarCity, The Boring Company, Neuralink y OpenAI. Es director general de SpaceX, de Tesla Motors, presidente de SolarCity y copresidente de OpenAI. Ester 2022 encabeza la primera posición en la lista de las personas más ricas del mundo, según la revista Forbes.

Musk es el presidente de la Musk Foundation, que enfoca sus esfuerzos filantrópicos en la educación científica, salud pediátrica y energía limpia. Le gusta la lectura, se describe como adicto al trabajo, pero en las raras ocasiones que tiene tiempo libre, la pasa jugando con sus seis hijos.