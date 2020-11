Llevar a cabo una dieta o alimentación saludable, según especialistas de la salud, permite a cualquier persona nutrirse adecuadamente y cuidar su salud, porque reducirá las posibilidades de tener problemas cardíacos, accidentes cerebrovasculares, diabetes, e incluso, cáncer. Cada vez más personas en Perú y el mundo están poniendo atención a los productos e ingredientes que ponen sobre su mesa.

De acuerdo con un sondeo realizado a 5,700 personas por la consultora Opinaia para la empresa Ingredion en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú, elaborada entre marzo y abril del 2020, reveló que los alimentos con proteína vegetal siguen aumentando en preferencia.

Asimismo, se pudo conocer que el 72% de los encuestados afirman que su alimentación les interesa mucho, destacando a Perú que con un 82% entre los países que mayor inclinación evidencia. Del mismo modo, el estudio muestra que el 86% de peruanos se considera satisfecho con su salud y 89% satisfecho con su alimentación.

“Los peruanos demuestran un genuino interés por consumir productos en base a proteína vegetal. Son muy exigentes en cuanto al sabor, tienen un paladar y gusto bastante alto. Ellos colocaron tres atributos al momento de consumir estos alimentos, uno es la calidad, otro que sea saludable, y la confianza en las marcas”, sostuvo Luis Miguel Garzón, director general de Ingredion Perú a Gestión.pe

Detalló que los consumidores en Perú buscan marcas sustentables, es decir, aquellas que tienen un cuidado por el medioambiente y que brindan una dieta más equilibrada y balanceada en su día a día.

Hábitos de consumo

Otro punto a destacar en el informe es que, en el 2020, es que el 37% de los encuestados de la región se identifica con alguna corriente alternativa de alimentación: veganismo, vegetarianismo, flexitarianismo, o pescetarianismo. El 80% de personas considera a estos hábitos más saludables, mientras que el 44% lo hace para prevenir enfermedades y el 39% para obtener opciones más variadas.

“En Perú hay un 10% de vegetarianos, quienes tienen el interés por seguir consumiendo productos de proteína vegetal. El 23% son flexitarianos, que viene en aumento. El 6% son veganos y 5% son pescetarianos. Los consumidores están abiertos a cada vez más traer a su dieta alimentos en base a proteína vegetal”, precisa Garzón.

El flexitarianismo es aquella preferencia hacia comer vegetales, pero en ocasiones opta por comer proteínas de origen animal. Mientras que los pescetarianos son aquellas personas que incorporan solo mariscos como su única fuente de carne en una dieta vegetariana.

En tanto, el vegetarismo y veganismo, solo se alimentan en base a proteína vegetal. Sin embargo, la segunda corriente consiste en la total abstención del uso de productos y servicios de origen animal.

“Perú ha hecho un avance enorme en concientización de dietas donde no solo busquen reducir en azúcar, sino también en equilibrar los alimentos más de productos orgánicos y no de químicos. Hay oportunidades para tener productos libres de gluten, productos endulzantes sin calorías”, comenta el ejecutivo de Ingredion.

“Hoy el consumidor peruano está más informado y se preocupa por su salud. Por eso, busca alimentos que sean más saludables, sin dejar de lado el sabor de los productos”, añade.

Los productos (Plant Based) con mayor aceptación en el Perú son las almendras y avellanas con un 60%, seguido por la miel de abeja con un 52%, la avena y la quinua representan un 49%, el aceite de oliva cuenta con un 47%. También se encuentran la linaza (45%), chía (40%), coco (37%), stevia y lentejas (34%).

Limitantes

A pesar de que existe esta tendencia no solo en Perú, sino en diversos países de la región, el principal motivo por el cual no adquieren este tipo de productos es por su precio elevado. El 56% de peruanos revela que este es la principal razón. En tanto un 40% señala no encontrar con facilidad los puntos de ventas para este tipo de productos.

“Cada vez estamos viendo empresas que lanzan productos innovadores con proteína vegetal como garbanzos y habas. Sin embargo, todavía la oferta es limitada”, afirma Garzón. “En Perú hay ventaja en los suelos para promover este tipo de alimentación saludable en base a vegetales”, sostiene.

Ingredion

Ingredion es una multinacional americana con sede en Chicago, que es el proveedor mundial en el mercado de soluciones de ingredientes. Tiene más de cien años con operaciones en 26 países con plantas de producción, incluido el Perú. A nivel global, es una empresa pública que cotiza en la Bolsa de Nueva York y tiene ventas anuales de US$ 6,000 millones.

Su trabajo consiste en convertir granos de maíz en ingredientes líquidos y sólidos para la industria alimenticia del Perú. Sus clientes son las principales industrias de comidas y bebidas del país.