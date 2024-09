El Peugeot 3008 es un crossover (dentro de la gama de SUV) del segmento C (medianos) que fue presentado oficialmente por el fabricante francés Peugeot en el Salón del Automóvil de Ginebra en 2007. Actualmente, es uno de los modelos con mejores resultados de la marca, especialmente en Europa, como lo demuestra su reconocimiento como “Car of the Year 2017″. Con varias actualizaciones en los últimos años, el modelo se posiciona en una categoría superior a las marcas convencionales, pero por debajo del segmento de lujo en términos de precio. ¿Qué características definen a este vehículo gasolinero?

