Por primera vez en su historia, la gala del The World’s 50 Best Bars dejó de celebrarse en Londres para trasladarse a Barcelona. La organización dio a conocer la lista extendida —del puesto 51 al 100— a finales de septiembre y ayer los mejores cocteleros del mundo se congregaron en la Cúpula de las Arenas para asistir a la ceremonia que presentaría el top 50.

En la selección completa de 100 bares destacan 14 latinoamericanos ubicados en Argentina, Brasil, Colombia, México y Perú; mientras que el top 50 incluye a 9 de ellos.

La Ciudad de México se consolidó como la capital coctelera del continente, con cinco apariciones en la lista gracias a los bares Brujas, Baltra Bar, Hanky Panky, Handshake Speakeasy y Licorería Limantour. Esta última ocupa el puesto 4.

Esperado regreso

Carnaval, pese a no cumplir seis años de fundado, ya tiene un recorrido en esta premiación. En la edición del 2018 ganó la mención especial Campari One to Watch, que distingue a los bares con mayor potencial de entrar en el top 50 en los próximos años, y también un espacio en la segunda mitad de la lista en el puesto 68.

En el 2019 ingresó al top 15 en el puesto 13 y ganó el premio por nueva entrada más alta al conseguir la hazaña de escalar 55 puestos en un año. En la edición siguiente, se posicionó en el lugar 22 y, tras su ausencia en el 2021, ayer se dio su esperado regreso al top 50.

“Han pasado tres años desde la última vez que estuvimos frente a ustedes celebrando la entrada de Carnaval a la lista. Los sucesos de los últimos dos años no nos permitieron volver antes; sin embargo, lo que logramos en este tiempo me llena de orgullo porque es el reflejo de un equipo sólido, unido y con una gran ética profesional”, compartió el mixólogo y dueño del local, Aaron Diaz Olivo, en sus redes sociales junto a una fotografía en la alfombra roja del evento.

Uno de los primeros reconocimientos que consiguió el bar fue su ingreso en el Top 10 Best New Cocktail Bars de América, una selección realizada por Tales of the Cocktail, organización enfocada en la industria de la coctelería y licores con sede en Nueva Orleans.

Hecho en España

La ausencia de bares españoles en la primera mitad de la lista pareció indicar que ese sería el país favorito del top 50 y así se confirmó la noche de ayer. Aunque finalmente han sido cuatro los incluidos en la selección y todos tienen un lugar en el top 15.

En el puesto 15 está Salmon Guru de Madrid; en el 7, Two Schmucks de Barcelona y en el 8, Sips de Barcelona, que el año pasado ocupó el puesto 37. La estrella de la noche fue Paradiso, que ocupó el primer lugar después de haber quedado tercero en el 2021.

“Quiero agradecerle a mi familia y a mi equipo, que me permite jugar con mi creatividad y también son mi más grande apoyo”, agradeció el italiano Giacomo Giannotti, cofundador y mixólogo de Paradiso, antes de dedicarle el premio a su esposa Margarita Sáder, cofundadora del local.