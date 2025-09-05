Clientes Enalta: ¿Qué productos usan en banca los con más patrimonio?

Los clientes que forman parte de Enalta Afluente del BCP son principalmente personas con un perfil financiero alto, caracterizados por altos ingresos o patrimonios y una larga relación con el banco, que supera los 16 años.

Amalia Santillán, gerente de Banca Enalta del BCP señaló que los clientes que forman parte de este segmento son dueños de empresas, ejecutivos o dependientes que buscan invertir; que tienen productos de inversión, como fondos mutuos, depósitos a plazo bonos. “El 35% de los clientes Enalta tiene haberes en el banco”, indicó durante el “Enalta Wine Fest”, organizado por el BCP para sus clientes VIP de la categoría Enalta.“Los clientes tienen tasas preferenciales, proyectos estructurados a su medida, un asesor financiero qué trabaja de la mano con un asesor de inversiones”, precisó.

La ejecutiva también dijo que estos clientes tienen productos diferenciados, como por ejemplo el acceso a una tarjeta de crédito Iridium, mejores tasas y líneas, así como asesoría de inversiones especializadas.

“Buscamos darles las mejores experiencias también invitándolos a obras de teatro exclusivas, beneficios atractivos y ahora con el nuevo programa de fidelización Qore, estas experiencias y beneficios se están potenciando”, indicaron desde el BCP.