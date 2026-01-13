La red social X (antes Twitter) está presentando una caída masiva este martes 13. Usuarios de varios países reportan problemas para cargar publicaciones, ver el feed y usar funciones básicas como dar like o repostear.

Se registran decenas de miles de reportes de fallas a nivel global en X, según plataformas de monitoreo como Downdetector.

Usuarios indican que no aparecen nuevos posts y algunas cuentas ni siquiera logran iniciar sesión.

¿De quién es X, antes Twitter?

X (antes Twitter) está controlada por Elon Musk, aunque legalmente pertenece a empresas donde él es el accionista principal y la figura de control.

La plataforma pertenece a la compañía X Corp., que sustituyó a Twitter, Inc. en 2023.

X Corp. está dentro de una estructura de holding (X Holdings) en la que Musk concentra la mayoría del poder de decisión.