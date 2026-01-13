Twitter, red social X. Foro composición: Diario Gestión
Twitter, red social X.
Redacción Gestión
Redacción Gestión

La está presentando una caída masiva este martes 13. Usuarios de varios países reportan problemas para cargar publicaciones, ver el feed y usar funciones básicas como dar like o repostear.

Se registran decenas de miles de reportes de fallas a nivel global en X, según plataformas de monitoreo como Downdetector.

Usuarios indican que no aparecen nuevos posts y algunas cuentas ni siquiera logran iniciar sesión.

¿De quién es X, antes Twitter?

X (antes Twitter) está controlada por Elon Musk, aunque legalmente pertenece a empresas donde él es el accionista principal y la figura de control.

La plataforma pertenece a la compañía X Corp., que sustituyó a Twitter, Inc. en 2023.

X Corp. está dentro de una estructura de holding (X Holdings) en la que Musk concentra la mayoría del poder de decisión.

