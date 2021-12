Tecnología







Tendencias tecnológicas para el 2022: carne sin carne, Web 3.0, batallas de las firmas tecnologicas Se espera que el mercado global de carne vegetal tenga un valor de US$ 35,000 millones en el 2027, frente a los US$ 13,500 millones del 2020, gracias en parte a la expansión más allá de Estados Unidos, según un informe de Research and Markets.